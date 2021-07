Teatro Ex Drogheria, compagnia teatrale bergamasca, organizza dal 2013 “Shakespeare Is Now”, festival dedicato alla drammaturgia contemporanea italiana.

Per il secondo anno lo spettacolo di punta del festival sarà allestito sul grande palco di Lazzaretto Estate 2021, rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. Alla fine dello spettacolo ci sarà inoltre la premiazione del concorso di drammaturgia contemporanea “Shakespeare Is Now!” che quest’anno ha visto in gara più di 100 testi teatrali inediti e che vedrà aggiudicarsi al primo classificato un premio in denaro di 500 euro.

Lo spettacolo scelto per questa edizione del festival è “Animali da Bar”, spettacolo storico e pluripremiato di Carrozzeria Orfeo, una tra le più apprezzate compagnie teatrali della scena nazionale, drammaturgia Gabriele Di Luca, regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi.

Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2015 ed è stato ospitato nei più prestigiosi teatri nazionali, arriva ora, per la prima volta, a Bergamo dove il 30 luglio (ore 21.30) sarà in scena a Lazzaretto Estate 2021. Un’occasione per assistere a una delle ultime repliche dello spettacolo che lascerà spazio alle più recenti produzioni della Compagnia.

Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista, che si è ritirato a vita privata nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il proprio utero ad una coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra.

Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come quelle erbacce infestanti e velenose che crescono e ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle. E se appoggiati al bancone troviamo gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente arrivo di un “oriente” portatore di saggezze e valori ormai svuotati e consumati del loro senso originario e commercializzati come qualunque altra cosa. Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in “Animali da Bar”. La morte e la vita, come ogni altra merce, si adeguano alle logiche del mercato. E quando l’alcol allenta un pochettino la morsa e ci toglie la museruola… è un grande zoo la notte… una confessione biologica dove ognuno cerca disperatamente di capire come ha fatto a insediarsi tutta quell’angoscia.

Crediti completi:

ANIMALI DA BAR

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

con Beatrice Schiros (Mirka), Gabriele Di Luca (Milo Cerruti), Massimiliano Setti (Colpo di Frusta), Pier Luigi Pasino (Sciacallo), Paolo Li Volsi (Swarovski)

voce fuori campo Alessandro Haber

musiche originali Massimiliano Setti

progettazione scene Maria Spazzi, assistente scenografo Aurelio Colombo realizzazione scene Scenografie Barbaro srl

costumi Erika Carretta

luci Giovanni Berti

allestimento Leonardo Bonechi

illustrazione Federico Bassi

foto di scena Laila Pozzo

organizzazione Luisa Supino

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

in coproduzione con Marche Teatro

produzione 2015 Fondazione Teatro della Toscana

in collaborazione con Festival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi

L’evento è inserito nella rassegna Lazzaretto – Estate 2021, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo

INFO E PRENOTAZIONI

Biglietti in vendita su DICE.FM a questo link: https://dice.fm/event/al79v-animali-da-bar-30th-jul-lazzaretto-bergamo-tickets