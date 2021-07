Brancaccino Open Air, Monolocale OpenAir – Una carovana di storie fatte in case in casa

Cristina Chinaglia, Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, David Marzi, Emanuela Panatta, Giulia Fiume, Giulia Maulucci, Marco Landola, Rosario Petix

Lo spettacolo è una Home Comedy di performance teatrale, ambientato in un Monolocale. Il pubblico si ritrova immerso in una casa spettacolo coinvolgente piena di storie, parole, musica e colpi di scena. Mattatori della serata sono gli attori Inquilini, con i loro monologhi che nascono da un vissuto quotidiano. Il risultato è un’esperienza tragicomica collettiva, dove il pubblico si sente parte integrante della serata e protagonista dei temi scelti. Improvvisazione, ritmo e divertimento saranno gli ingredienti di un evento da ricordare. Non c’è palco o quarta parete, ma solo un ipotetico salone di casa.

Sottolineano gli artisti del collettivo Monolocale: Hanno riaperto i teatri e ovviamente noi ci ritroviamo in un tendone. Da circo. Dopo un anno di cattività siamo pronti a raccontarci in grande stile, casa nostra spalanca le braccia per accogliervi al meglio. In una cornice unica nel suo genere, attori balbuzienti, scrittori disgrafici e narcisi patologici, daranno vita ad un’esperienza tragicomica collettiva tra storie, risate, musica e colpi di scena. Lo spettacolo più mostruoso dell’estate dove le bestie siamo noi.

Monolocale Produzioni Associazione di promozione sociale, nasce ufficialmente nel giugno 2020 per volontà dei tre soci fondatori Daniele Coscarella, Emanuela Panatta e Dario Tacconelli. Obiettivo è trovare una modalità, uno spazio, un tempo per provare a promuovere il proprio lavoro di scrittura e performance, cercando di rivitalizzare un movimento creativo senza l’ossessione del risultato. In secondo luogo alla base c’è un’esigenza sociale: riscoprire un’intimità con il pubblico attraverso un veicolo da sempre propulsore di benessere come il Teatro. La ricerca di luoghi incontaminati dove incontrarsi e sentirsi in ascolto, respirando un’aria di benessere e cultura che sfocia in una sola bellezza.

In sei anni – dicono dal collettivo – abbiamo fatto spettacolo in più di 80 repliche tra case e teatri in tutta Italia. Uno spettacolo con attori che raccontano storie di vissuto e vita quotidiana. Attraverso le professionalità del direttivo la piccola casa teatrale, un monolocale appunto, ha ospitato numerosi professionisti “inquilini”, come Massimiliano Bruno, Rocco Papaleo, Cristina Chinaglia, Emanuela Panatta, David Marzi, Giulia Fiume, Adriano Russo, Micol Pavoncello, Massimo Ceccovecchi, Emanuela Fanelli, il duo Tato e Filippo, Marco Landola, Shara Guandalini, e tantissimi altri. Grazie a un continuo confronto, “Monolocale” è uscito dalle “pareti” di casa ed è prima approdato in terrazze e giardini privati, poi in altre città (come Jesi, Lecce, Milano, Torino) per arrivare, infine, in teatri sempre più grandi, come lo Spazio Diamante e Sala Umberto nel dicembre del 2019.

Attraverso le professionalità del direttivo, subito dopo la faticosa esperienza del lockdown, forte delle rinnovate energie, l’Associazione ha trovato la chiave per rompere la barriera delle paure legate al contagio e ha ideato ben due format che hanno riscosso un grande successo: BUS.T, ovvero un percorso culturale itinerante a bordo di uno dei caratteristici Bus Hop On Hop Off, per riscoprire la storia di Roma e MONOROAD percorsi itineranti eco sostenibili a tappe, per muoversi in piena libertà con monopattini elettrici volti a riscoprire la storia di Roma.

Bisognava trovare qualcosa per riportare il Teatro in strada, abbiamo ritrovato nel teatro itinerante la nostra missione estiva. Nell’arco di un solo mese, entrambi i format hanno raccolto numerosissime adesioni in città, riscuotendo successo e curiosità anche da parte dei media.

