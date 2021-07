Michelangelo Scandroglio all’Estate Fiesolana

Primo premio al “Conad Jazz Contest” di Umbria Jazz (giuria presieduta da Paolo Fresu). Premio “Tomorrow’s Jazz” a Veneto Jazz. Tra i vincitori del “Riga International Jazz Bass Competition”… Solo alcuni riconoscimenti inanellati da Michelangelo Scandroglio, giovane e fenomenale contrabbassista jazz in concerto con il suo quintetto, mercoledì 28 luglio al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2021.

Toscano di Grosseto, appena ventenne, Michelangelo Scandroglio è tra le più interessanti promesse del jazz italiano. La sua musica è caratterizzata da strati di melodie che si susseguono, si intrecciano e si fondono proponendo così all’ascoltatore un discorso in continua evoluzione. “In the Eyes of the Whale” è l’album che ha segnato il debutto come compositore e leader, uscito per “Auand Records”.

Di gran spessore, come detto, è la formazione che lo affianca, in cui il pianoforte di Alessandro Lanzoni si fonde perfettamente con il drumming aggressivo di Bernardo Guerra e la tromba di Hermon Mehari, essenziale e riflessiva, si contrappone all’energia e al virtuosismo di Michele Tino al sax.

Il progetto ha vinto il bando “Nuova Generazione jazz” indetto da I-Jazz e sostenuto dal Ministero della cultura: in premio concerti in Italia e all’estero, residenze e progetti artistici. Michelangelo Scandroglio ha collaborato e suonato, tra gli altri, con Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Logan Richardson, Glenn Ferris, Ben van Gelder, Marvin “Bugalu” Smith, Alex Sipiagin, Gregory Hutchinson, Seamus Blake.

Inizio spettacolo ore 21,15, posti numerati 13,80 euro. Per agevolare l’ingresso si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita: online su www.estatefiesolana.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Prevendite anche presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani, 1 – da lunedì a sabato orario 9/18.30 e la sera di spettacolo dalle 19,45). Info tel. 055.5961293 – info@prgfirenze.it.

Sono previste riduzioni per i residenti di Fiesole e per i soci Coop Unicoop Firenze (solo in prevendita presso i punti vendita interni ai negozi Coop). Tutti gli eventi dell’Estate Fiesolana in programma al Teatro Romano si svolgono rispetto delle disposizioni in vigore per garantire la tutela degli spettatori. La capienza del teatro è stata ridotta per osservare la distanza tra le persone; il personale di sala assiste il pubblico.

I bambini sotto i 5 anni accompagnati da un adulto accedono gratuitamente allo spettacolo in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito).

ESTATE FIESOLANA 2021 – Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2021 è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Le Chiantigiane, Il Salviatino, Sammontana, Mercafir.

Formazione

Michelangelo Scandroglio, contrabbasso

Michele Tino, alto sax

Hermon Mehari, tromba

Alessandro Lanzoni, pianoforte

Bernardo Guerra, batteria

