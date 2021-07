Questo è il tempo in cui attendo la grazia

da Pier Paolo Pasolini

regia Fabio Condemi

drammaturgia e montaggio dei testi Fabio Condemi, Gabriele Portoghese

con Gabriele Portoghese

drammaturgia dell’immagine Fabio Cherstich

filmati Igor Renzetti, Fabio Condemi

assistente alla regia Consuelo Bartolucci

produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello / Teatro di Roma – Teatro Nazionale

durata 50 minuti

In scena una biografia onirica e poetica di Pasolini attraverso le sue sceneggiature.

Un recital di prosa, poesia e video che entra nella officina poetica dello scrittore per riflettere sui temi a lui cari, come lo sguardo puro del fanciullo, la periferia, l’eros, il cristianesimo delle origini, esplorando non il suo cinema cioè il prodotto definitivo delle sceneggiature -, ma il suo sguardo.

Uno sguardo in continuo movimento, pieno di echi antichissimi e sempre pronto a cogliere attorno a sé autentici momenti di grazia e di vita. Uno sguardo che ci riguarda, sempre.

Gabriele Portoghese si fa corpo della vita e dell’arte dello scrittore, per uno spettacolo delicato e sentito, che nasce dall’esigenza di commemorare uno dei più grandi intellettuali ed artisti del secondo Novecento.

Tutta l’opera letteraria, cinematografica e persino politica di Pasolini sembra attraversata da momenti di eccezione in cui gli esseri umani diventano lucciole – esseri luminescenti, danzanti, erratici, inafferrabili e, come tali resistenti – sotto il nostro sguardo meravigliato.

Georges Didi-Huberman – Come le lucciole



Il titolo dello spettacolo è tratto da un verso della poesia di Pasolini, Le nuvole si sprofondano lucide, inserita nella raccolta Dal diario (1945-1947), Salvatore Sciascia, Caltanissetta, maggio 1954.

CAMPO APERTO è una rassegna che attraverserà tutta la stagione estiva del Teatro Franco Parenti incrociando artisti e compagnie in una ricerca comune sui nuovi paradigmi della contemporaneità. E’ a partire da questa condizione che temi razzismo, intelligenza artificiale, lavoro e disoccupazione, ecologia, fanatismi, immigrazione ma anche anzianità, memoria e diversità vengono investigati e raccontati attraverso gli sguardi aperti delle nuove generazioni. I diversi linguaggi utilizzati vanno dalla prosa alla stand up comedy, dal teatro fisico alle danza, oltre a un esperimento di teatro virtuale partecipato.

1000 giovani invitati a scoprire altri giovani.

In occasione di Campo Aperto, Fondazione Comunità Milano, Yes Milano / Comune di Milano, Kasa dei libri, Mare Culturale Urbano, Libreria Centofiori, Libreria Verso, NoLo Fringe Festival, City Angels, Radio Nolo, RCS distribuiranno un totale di 1000 biglietti secondo un loro criterio a giovani under 35, per assistere gratuitamente agli spettacoli della rassegna.

Orari

mercoledì 7 Luglio h 20:00

giovedì 8 Luglio h 20:00

venerdì 9 Luglio h 20:00

sabato 10 Luglio h 20:00

domenica 11 Luglio h 20:00

Prezzi

I settore>intero 22€

II settore >intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€

III settore >intero 13,50€; under26/over65 10€; convenzioni 10€

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it