Accademia Isola Classica & Festival (4° edizione)

Dopo il grande successo del 2020, per il quarto anno consecutivo sta per tornare a risuonare nel cuore del Lago Trasimeno “Accademia Isola Classica & Festival”, l’evento internazionale che in soli otto giorni trasforma l’Isola Maggiore in un crocevia di musicisti ed eccellenze del mondo della classica e salva l’Isola Maggiore dallo spopolamento e dall’abbandono a cui rischia di andare incontro con i suoi soli 13 abitanti.

Dal 28 agosto al 4 settembre, quattro docenti di fama internazionale – i violinisti Mi-kyung Lee e Vlad Stanculeasa, il violista Ettore Causa e il violoncellista Antonio Lysy – affiancheranno nel loro percorso di perfezionamento ben tredici giovani musicisti talentuosi provenienti dai migliori conservatori di nove Paesi diversi, per incantare il pubblico in sei concerti e numerose sessioni di studio di rara intensità. Il prestigioso progetto di scambio interculturale è unico in Europa e in questi quattro anni di attività si è confermato tra i più importanti al mondo. Tanto da richiamare a sé un pubblico internazionale e il più grande violoncellista del nostro tempo, l’inglese Steven Isserlis che sarà in concerto gratuito il 2 settembre sulle note di Shostakovic, Saint-Saëns e Hollman. Accademia Isola Classica & Festival celebra la musica e il talento regalando al Lago Trasimeno otto notti magiche per scoprire l’Isola Maggiore trasformata in “Isolaperta” grazie alle aperture notturne e alle corse straordinarie del battello che permetteranno un turismo culturale attento, consapevole e sostenibile alla riscoperta delle tradizioni del territorio e del folklore, come l’antico merletto d’Irlanda, realizzato ancora a mano dalle donne dell’Isola, i sapori del passato di questa isola di pescatori e le chiese del borgo, perle del misticismo francescano. (http://www.accademiaisolaclassica.com/ita)

L’edizione 2021 con il concerto evento della star internazionale Steven Isserlis. Accademia Isola Classica & Festival ha organizzato sei concerti ad ingresso gratuito e su prenotazione, da vivere immersi nella natura dell’Isola Maggiore raggiungibile comodamente grazie alle corse straordinarie dei traghetti da e per Tuoro, partenza ore 20, ritorno ore 22.15. Sabato 28 agosto il concerto inaugurale con il Trio per pianoforte e archi “Dumky” op. 90 di Dvořák e nel Quartetto per pianoforte e archi op. 25 di Brahms. Giovedì 2 settembre alle 20 il concerto evento di Steven Isserlis, uno dei maggiori virtuosi del violoncello al mondo, che incanterà il pubblico di Accademia Isola Classica con la Sonata op. 40 di Shostakovich, “From Jewish Life” di Bloch, la sonata n. 1 op. 32 di Saint-Saëns e Carmen Fantasy di Hollman. Venerdì 3 e sabato 4 settembre alle ore 11 i recitals per violino, viola e violoncello dei giovani artisti di Accademia Isola Classica e alle ore 20 I quartetti dell’Accademia in concerto che vedranno i giovani talenti dividere il palcoscenico della Chiesa San Salvatore con i propri maestri.

Da domenica 29 agosto l’inizio delle masterclass individuali e seminari di quartetto di Accademia Isola Classica. Lezioni a porte aperte dalle 10 alle 19 per violino viola e violoncello, fino al grande Open Day di mercoledì 1 settembre dedicato agli studenti dei conservatori e delle scuole di musica di tutta Italia. Invitati a vivere e condividere tutta la magia di Isola Maggiore che si trasforma in Isola della musica grazie a questo progetto unico in Italia di scambio interculturale tra i più rinomati della scena artistica internazionale.

Il cuore del festival: i docenti e gli studenti di Accademia Isola Classica. Dal 28 agosto al 4 settembre a guidare i giovani talenti nello studio del violino, viola e violoncello ci saranno quattro maestri di fama internazionale. Docenti, concertisti e solisti: per la classe di violino i Professori Mi-kyung Lee e Vlad Stanculeasa, per la classe di viola il Professor Ettore Causa e per la classe di violoncello il Professor Antonio Lysy. Al pianoforte l’accompagnamento ei maestri Lorena Tecu e James Maddox. Tredici i giovani musicisti, di un’età compresa tra i 15 e i 26 anni, provenienti da Stati Uniti, Germania, Corea, Svizzera, Regno Unito, Jamaica, Portogallo, Estonia e Italia. Gli studenti, vincitori di concorsi internazionali e già in agenzie con carriera solistica, provengono dai conservatori più prestigiosi d’Europa e Stati Uniti: Escuela Superior de Musica Reina Sofia, Hochschule für Musik und Theater München, Hochschule für Musik Würzburg, Hochschule für, Musik Hanns Eisler Berlin, Conservatorium Van Amsterdam, Royal Academy of Music London, HKB Bern University of Arts, Juilliard School of Music e Yale University.

ISOLAPERTA con Accademia Isola Classica & Festival 2021. Cresce il legame con il territorio e si rinnova la volontà di contrastare il progressivo abbandono che sta colpendo uno dei luoghi più belli del centro Italia, l’Isola Maggiore del Lago Trasimeno, in Umbria. Questa isola ha il profilo di un piccolo gioiello che sorge dalle acque del Trasimeno tra storia, pietra e natura. Ventiquattro ettari verdi per un perimetro di due chilometri, l’isola è popolata d’inverno soltanto da quindici abitanti e oggi rischia di essere abbandonata per sempre. In questa edizione, grazie anche al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e in collaborazione con BusItalia e la pro loco di Isola Maggiore prende il via il progetto ISOLAPERTA: quattro giornate di apertura straordinaria di tutte le attività e luoghi di interesse storico-culturale di Isola Maggiore per valorizzare la riscoperta del territorio del Lago Trasimeno e delle sue tradizioni popolari e folcloristiche attraverso un sinergico dialogo tra realtà diverse ma tra loro concatenate: arte, cultura, tradizione. Concerti e masterclass internazionali di altissimo livello tutti ad ingresso libero e gratuito, per attrarre sul territorio un turismo italiano e straniero numeroso ma qualificato e responsabile, anche allo scopo di far rivivere e riscoprire a visitatori e turisti le tradizioni dell’Isola, come la produzione del pizzo d’Irlanda, ancora vivo grazie alle poche artigiane rimaste sull’isola e storicamente raccontato presso il Museo del Merletto, la tradizione della pesca e dei pescatori di Isola Maggiore, ripercorribile presso il centro di documentazione del Museo della Casa del Capitano e l’importante patrimonio storico e artistico delle splendide chiese dell’Isola. Il 28 agosto e il 2-3-4 settembre è l’Isola Maggiore è ISOLAPERTA da mattina fino a sera per scoprire l’artigianato del lago e i sapori del Trasimeno grazie alle corse straordinarie del traghetto fino alle 22.15.

La manifestazione. “Accademia Isola Classica & Festival” è realizzata da Associazione Musicale Seraphino (AMS) e nasce per volontà della direttrice e musicista Natalie Dentini, con la direzione artistica del maestro violinista Vlad Stanculeasa. L’Accademia nasce per sostenere le future generazioni di musicisti nel contesto internazionale, offrendo corsi di perfezionamento musicale d’eccellenza totalmente gratuiti, per promuovere la cultura e offrire al pubblico concerti di artisti del panorama mondiale della classica. Tutto questo in una cornice storico-naturalistica inesplorata dai più: l’Isola Maggiore del Lago Trasimeno. Un’oasi naturale ricca di biodiversità tutta da scoprire e vivere, dove la natura e i suoi ritmi si fonde con la musica, dando vita ad un’atmosfera unica al mondo. (http://www.accademiaisolaclassica.com/ita.html)

Steven Isserlis. Acclamato in tutto il mondo per la sua profonda musicalità e padronanza tecnica, il violoncellista britannico Steven Isserlis gode di una carriera unica e distinta come solista, musicista da camera, educatore, autore e produttore. Come solista di concerti appare regolarmente con le orchestre e i direttori più importanti del mondo, tra cui la Filarmonica di Berlino, la National Symphony Orchestra di Washington, la Filarmonica di Londra e la Tonhalle di Zurigo. Tiene recital ogni stagione nei maggiori centri musicali e suona con molte delle più importanti orchestre da camera del mondo, tra cui le orchestre da camera australiana, Mahler, norvegese, scozzese, di Zurigo e di San Paolo, così come con ensemble di strumenti d’epoca come l’Orchestra of the Age of Enlightenment e la Philharmonia Baroque Orchestra. Insolitamente, dirige anche orchestre da camera di violoncello in programmi classici.

Accademia Isola Classica & Festival 2021 è realizzata grazie al sostegno di Truus un Gerrit Van Riemsdijk Stiftung, Tharice Foundation, Lysy Foundation Rencontres Musicales, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con il patrocinio e il contributo di Assemblea Legislativa Regione Umbria, GAL Trasimeno Orvietano, Comune di Tuoro sul Trasimeno, con il contributo di Estra spa, BCC Banca Centro Toscana Umbria, Mr. Mark Bolland and Lord Black of Brentwood. Si ringrazia Pro Loco Isola Maggiore, Artnovion Midiware, Pacelli Piante, Illum Come, Isola Pura, BusItalia Gruppo Ferrovie dello Stato.

*I concerti sono ad ingresso gratuito e si svolgono nella Chiesa San Salvatore e in diretta streaming nel maxischermo nella piazza principale di Isola Maggiore. I posti all’aperto e in chiesa sono preassegnati. La prenotazione è obbligatoria. Dopo il concerto è previsto il rientro a terra ferma con il traghetto da Isola Maggiore a Tuoro sul Trasimeno delle ore 22.

Prenotazioni: info@accademiaisolaclassica.com.