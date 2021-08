Cineteca Milano – classici restaurati

CLASSICI RESTAURATI

OMAGGIO A LILIANA CAVANI

E AL SUO CINEMA IRREQUIETO

Dal 27 agosto 2021

Liliana Cavani

Rivoluzionaria, impegnata, scandalosa. Cineteca Milano omaggia la grande Liliana Cavani con due restauri imperdibili: il cult IL PORTIERE DI NOTTE (1974), introdotto in sala dal curatore del restauro Sergio Bruno (Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE (1977).

Il successo internazionale di Liliana Cavani è dovuto al suo film più noto, Il portiere di notte, che vanta la partecipazione di attori del calibro di Dirk Bogarde e Charlotte Rampling, che ha deciso di far proiettare proprio questo film, e non i tanti altri capolavori nei quali ha partecipato, quando ha ritirato l’Orso D’Oro alla carriera alla Berlinale del 2019. ll tema centrale del film è il rapporto fra vittima e carnefice, argomento già di per sé scabroso ma al quale va ad aggiungersi il fatto che questo rapporto si è sviluppato all’interno di un campo di concentramento fra un SS ed un’internata.

La seconda opera qui presentata, Al di là del bene e del male, è invece liberamente ispirata alla vita di Friedrich Nietzsche (e al titolo di una delle sue opere più famose), ed è interpretata tra gli altri da Virna Lisi nei panni della madre di Nietzsche, che per il ruolo si aggiudicò un Nastro d’Argento.

Il restauro delle opere, curato dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, è stato supervisionato e approvato dalla regista Liliana Cavani. Il curatore del restauro Sergio Bruno sarà presente in sala venerdì 27 agosto alle ore 20.30 per introdurre il film Il portiere di notte.

Cineteca Milano

MEET Digital Culture Center

Viale Vittorio Veneto 2 #milanoportavenezia

️ Biglietto € 7,50

Si accede alla sala solo con GreenPass digitale o cartaceo

Il portiere di notte

Al di là del bene e del male

SCHEDE DEI FILM IN PROGRAMMA

IL PORTIERE DI NOTTE

(Liliana Cavani, Italia, 1974, 122′, v.o. ing. sott. it.)

1957. Max, ex ufficiale delle SS, fa il portiere di notte in un albergo di Vienna. Un giorno in albergo giunge Lucia, ex deportata ebrea. Entrambi ossessionati dai ricordi, fra di loro divampa un’assurda, distruttiva passione.

Edizione originale del film, parlato in inglese (qui con sottotitoli italiani) come venne girato da Liliana Cavani.

Film restaurato nel 2018 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e Istituto Luce – Cinecittà in 4k dai negativi originali scena e colonna, anche se alcune parti rovinate del negativo scena sono state sostituite con un internegativo per complessivi 563 metri.

Restauro supervisionato e approvato da Liliana Cavani.

Venerdì 27 agosto ore 20.30 – Introduzione al film a cura del curatore del restauro Sergio Bruno – Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Domenica 29 agosto ore 18.30

AL DI LÀ DEL BENE E DEL MALE

(Liliana Cavani, Italia/Francia/RDT, 1977, 127′)

L’impetuoso triangolo amoroso fra Friedrich Nietzsche, la disinibita Lou Salomé e il fragile Paul Rée e le sue conseguenze drammatiche sulle vite dei protagonisti.

Film restaurato nel 2021 da Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e Istituto Luce – Cinecittà in 4k dal negativo scena e da un positivo ottico messi a disposizione da Lotar Film S.r.l. e da Amaeuropa International S.r.l.

Restauro supervisionato e approvato da Liliana Cavani.

Sabato 28 agosto ore 16.00

Mercoledì 1 settembre ore 21.00