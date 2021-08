Fratellino Sorellina

In scena a Bolzano: Il 20 agosto – al Parco dei Cappuccini – h.21.00 il 21 agosto al Teatro Cristallo – h. 21.00 il 27 agosto al Parco delle Semirurali – h.21.00

Un Fratellino e una Sorellina. Sì! Sono proprio un Fratellino e una sorellina. Hanno deciso di partire per scoprire tutte le meraviglie del mondo. Perché per loro la cosa più importante è vedere, vedere in prima persona e con i propri grandi occhi. Un’avventura in cui i Fratellini si perderanno per poi ritrovarsi e continuare a vivere pieni di curiosità.

Si addenteranno in un bosco pauroso, con creature magiche che li aiuteranno ed altre che li metteranno in serio pericolo.

È stato un lungo periodo di brutta pandemia. Un periodo che ha toccato anche i bambini. È stato un periodo un poco “buio” e strano – dove tante cose sono mancate. Lo spettacolo vuole essere una metafora della grande avventura che i bambini hanno vissuto in questo periodo e il racconto di come sia possibile guardare alla vita con un sorriso.

Uno spettacolo di – TEATRO POP – adatto al pubblico dei grandi e dei piccoli, da godersi all’aperto nelle sere d’estate.

Uno spettacolo d’avventura, energico e coinvolgente. Uno spettacolo per riscoprire i legami ed esaltare la parte coraggiosa di ognuno di noi.

Un vortice di teatro – danza – musica, in 3 serate uniche, per vivere questa storia con tutta la famiglia.

L’entrata è libera per tutti – ma è necessaria la prenotazione alla mail: info@teatroblu.net oppure su whatsapp 335 8133551

Regia: Nicola Benussi

In scena: Nicola Benussi – Stefania Bertola – Cristiano Benussi – Alice Lorenzi

Light designer: Iris Gregorian

Drammaturgia: Nicola Benussi