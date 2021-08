Con un evento straordinario che rientra nelle celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri, mercoledì 1 settembre 2021 si inaugura la 43esima edizione di Incontri Asolani, Festival Internazionale di Musica da Camera con la direzione artistica di Federico Pupo, rassegna dall’alto valore artistico che torna ogni settembre nell’ammaliante scenario di Asolo, borgo che ha mantenuto intatto il suo fascino antico e senza tempo ispirando con la sua bellezza scrittori, poeti e musicisti. Ad eccezione della serata di apertura al Teatro Duse che ha sede nel castello della regina Cornaro, uno dei simboli del paesaggio asolano, tutti gli eventi hanno luogo nello spazio intimo e di forte suggestione della Chiesa di San Gottardo, gioiello di architettura dove si fondono arte e spiritualità. Una location che rende ogni evento speciale, con il palcoscenico a pochi passi dal pubblico che può condividere le emozioni dei protagonisti e intrattenersi con loro alla fine del concerto.

L’inaugurazione della rassegna vede in programma, in ricorrenza dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, una performance visionaria e multimediale: StraborDante. Viaggio musicale in nove tappe nell’inferno di Dante. La prima Cantica della Commedia assume una veste contemporanea, un’opera tra jazz, rock e noise, con le musiche originali di Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo, l’XY Quartet, la voce-strumento di John De Leo, le immagini in multivisione di Francesco Lopergolo che accompagnano nei gironi infernali e l’elaborazione elettronica di Franco Naddei. La drammaturgia di Vincenzo De Vivo individua nove tappe del viaggio di Dante, con un testo fatto di frammenti del poema (Teatro Duse, 1 settembre). L’appuntamento successivo riunisce, nel concerto intitolato In Memoria, Nurit Stark e Liza Ferschtman, violini, Gareth Lubbe, viola, Zlatomir Fung, Jakob Koranyi e Giovanni Gnocchi, violoncelli, insieme ai violoncelli di Rovigo Cello City in un variegato programma che vede sul leggio pagine di Luigi Boccherini, Bohuslav Martinu, Carlo Alfredo Piatti, David Popper, Richard Georg Strauss e Anton Arensky (3 settembre). Si prosegue con una serata con protagonista il vincitore del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni (6 settembre), mentre l’8 settembre è in calendario un concerto monografico dedicato a Johann Sebastian Bach e alle sue Sonate a Cembalo certato e violino solo, col Basso per Viola da Gamba accompagnato, se piace: in scena Mario Brunello al violoncello piccolo, Francesco Galligioni alla viola da gamba e violoncello e Roberto Loreggian al cembalo. Gli ultimi appuntamenti prevedono il Quartetto di Cremona con pagine deditate all’anniversario di Giuseppe Verdi e Camille Saint-Saens (10 settembre), il trio formato da Sergej Krilov, violino, Alessandro Carbonare, clarinetto e Gloria Campaner, pianoforte impegnati nella suite da l’Histoire du Soldat di Igor Stravinskij per violino, clarinetto e pianoforte e in brani di Ravel, Milhaud, Gershwin, Kovacs e Kuttenberger (14 settembre) e infine, a concludere la programmazione, il concerto con il Trio Chagall e Bruno Giuranna alla viola con il Trio op. 8 in si maggiore di Johannes Brahms e il Quartetto op. 13 in do minore di Richard Strauss (17 settembre).

Incontri Asolani, XLIII Festival Internazionale di Musica da Camera 2021 è realizzato con il sostegno di MIC, Regione Veneto, Comune di Asolo e Parrocchia Di Asolo. Asolo Musica ringrazia per il fondamentale sostegno il Gruppo Pro-Gest, Hausbrandt Trieste 1892, Centromarca Banca, Tenuta 2castelli.

PROGRAMMA FESTIVAL

Mercoledì 1 settembre

Teatro Duse ore 21.00

StraborDante. Viaggio musicale in nove tappe nell’inferno di Dante.

Vincenzo De Vivo testo e drammaturgia

Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo musiche

John De Leo voce

XY Quartet (Nicola Fazzini alto sax, Alessandro Fedrigo bass guitar, Saverio Tasca vibes, Luca Colussi drums)

Francesco Lopergolo multivisioni

Franco Naddei live electronics

Venerdì 3 settembre

Chiesa di San Gottardo ore 21.00

IN MEMORIA

Dedicato a Rocco Filippini

Musiche di Luigi Boccherini, Bohuslav Martinů, Carlo Alfredo Piatti, David Popper, Richard Georg Strauss, Anton Arensky

Nurit Stark violino, Liza Ferschtman violino, Gareth Lubbe viola, Zlatomir Fung violoncello, Jakob Koranyi violoncello, Giovanni Gnocchi violoncello

E i violoncelli di Rovigo Cello City

Lunedì 6 settembre

Chiesa di San Gottardo ore 21.00

Vincitore Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni

Mercoledì 8 settembre

Chiesa di San Gottardo ore 21.00

BACH

Johann Sebastian Bach. Sonate a Cembalo certato e violino solo, col Basso per Viola da Gamba accompagnato, se piace

Mario Brunello violoncello piccolo

Francesco Galligioni viola da gamba, violoncello

Roberto Loreggian cembalo

Venerdì 10 settembre

Chiesa di San Gottardo ore 21.00

Musiche di Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saens

IL QUARTETTO DI CREMONA

(Cristiano Gualco violino, Paolo Andreoli violino, Simone Gramaglia viola, Giovanni Scaglione violoncello)

Martedì 14 settembre

Chiesa di San Gottardo ore 21.00

HISTOIRE DU SOLDAT

Sergej Krilov violino

Alessandro Carbonare clarinetto

Gloria Campaner pianoforte

Venerdì 17 settembre

Chiesa di San Gottardo ore 21.00

Musiche di Johannes Brahms, Richard Strauss

TRIO CHAGALL – BRUNO GIURANNA

Trio Chagall (Edoardo Grieco violino, Francesco Massimino violoncello, Lorenzo Nguyen pianoforte)

Bruno Giuranna viola

LA SICUREZZA

Asolo Musica segue le norme di sicurezza in ottemperanza al decreto legge del 23 luglio 2021, sarà possibile accedere ai concerti solo se in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere in possesso di una certificazione di guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Inizio concerti 21.00

Biglietti.

Acquisto biglietti su www.boxol.it/asolomusica

Mercoledì 1 settembre ore 21.00 presso il Teatro Duse: StraborDante

Intero € 15

Ridotto €10

E’ previsto solo per Mercoledi 1 settembre un bus navetta gratuito dal parcheggio dell’ospedale al centro di Asolo a partire dalle ore 20.00

Per tutti gli altri concerti del Festival presso la chiesa di San Gottardo

Intero €25

Ridotto €20

Il ridotto è riservato agli under 25, over 65 e Soci di Asolo Musica

Per informazioni

Asolo Musica – Associazione Amici della Musica

+39 0423 950150 info@asolomusica.com – www.asolomusica.com