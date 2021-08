Mimì – Mario Incudine racconta Modugno

Domenica 15 agosto alle 21.30 al Castello Visconteo di Pavia, per la rassegna La città come palcoscenico, il Teatro Fraschini propone l’appuntamento con Mimì, spettacolo di e con Mario Incudine, un viaggio attraverso l’universo musicale di Domenico Modugno.

Il musicista, cantante, attore e regista teatrale Mario Incudine porta in scena un recital musicale con i testi di Sabrina Petyx, la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino e gli arrangiamenti dello stesso Incudine con Antonio Vasta. Protagonista Mimì, un uomo del sud, in cerca del suo palcoscenico nel mondo: un viaggio sulle note del grande autore Domenico Modugno, e in particolare del suo repertorio minore, meno conosciuto e più legato alla Sicilia, sua terra di adozione, più funzionale al racconto della natia Puglia, perché come gli disse Frank Sinatra: “La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”.

Mimì

Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno

Uno spettacolo di e con Mario Incudine

regia Moni Ovadia, Giuseppe Cutino

testi Sabrina Petyx

costumi Daniela Cernigliaro

arrangiamenti musicali Mario Incudine, Antonio Vasta

disegno luci Giuseppe Cutino, Vincenzo Miserandino

produzione ASC Production

Mario incudine, nato nel 1981 a Enna, Cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana. È direttore della Sete Luas Orkestra, produzione speciale del Festival Sete Sois Sete Luas presieduto dai premi nobel Dario Fo e Josè Saramago, di cui è anche coordinatore artistico per la Sicilia. Collabora fattivamente con Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà. Ha duettato con Artisti come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso).

I biglietti per Mimì di Mario Incudine possono essere acquistati online su teatrofraschini.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Fraschini, aperta nel giorno dello spettacolo (15 agosto) dalle 17.30 alle 21.30.

Speciale riduzione riservata a ragazzi under 18, agli studenti universitari e agli studenti del conservatorio ISSM F. Vittadini: tutti gli spettacoli di Fondazione Teatro Fraschini al Castello Visconteo a solo 5 euro.

“La città come palcoscenico” è la rassegna promossa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia, con il fondamentale contributo della Fondazione Teatro Fraschini, in collaborazione con il Conservatorio ISSM F. Vittadini, il Collegio Ghislieri con il suo Centro di Musica Antica e il Collegio Borromeo, e con il patrocinio di Regione Lombardia, con l’obiettivo di offrire al pubblico lombardo per la stagione estiva un’offerta culturale fortemente attrattiva e di ampio respiro. Nel cortile del Castello Visconteo e sul palco del Teatro Fraschini si proporranno concerti di artisti internazionali, spettacoli di prosa, appuntamenti con la comicità contemporanea, oltre a straordinari percorsi di danza e arti performative e al cinema di qualità (Cinema sotto le stelle).

www.teatrofraschini.it | facebook fondazione.fraschini | instagram teatro_fraschini