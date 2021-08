Roberto Gatto Quartet a Jazz & Image

“Jazz & Image”, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, martedi 17 agosto alle ore 21,00, presenta Roberto Gatto Quartet featuring Beatrice Gatto, con Roberto Gatto, batteria, Alessandro Presti, tromba, Alessandro Lanzoni, pianoforte, Matteo Bortone, contrabbasso featuring Beatrice Gatto, voce, che presenterà il suo nuovo disco “My Secret Place” che esce dopo circa tre anni dal precedente cd del quartetto. La scelta dei brani si è articolata in larga parte su composizioni originali scritte da tutti i componenti del gruppo ma anche, su alcune riletture di musiche prese in prestito da repertori diversi e non necessariamente provenienti dal mondo del jazz. Uno dei brani meglio riusciti è sicuramente “Everyday Life” dei Coldplay, che Roberto ha usato per introdurre la voce di Beatrice, sua figlia. “My Secret Place”, esce dopo circa tre anni dal precedente cd del quartetto. Nel disco c’è, anche, una versione strumentale di un famoso brano scritto da Luis Bacalov e cantato da Gianni Morandi che si chiama “Se non avessi più te”, autentico capolavoro scritto negli anni 60. Inoltre – unico standard presente – “The Meaning Of The Blues” affidato sempre alla voce di Beatrice Gatto. Un lavoro abbastanza variegato, ma con un unita’ stilistica precisa, frutto della consolidata collaborazione con tutti i componenti del gruppo.

“My Secret Place” è anche il nome che Roberto Gatto ha dato al suo studio: è il luogo dove tutto è nato e ha preso forma, un posto magico che è stato fondamentale in un momento così difficile.

L’inizio dei concerti è alle ore 21,00

