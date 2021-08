Ultimi appuntamenti del Saturnia Film Festival

Si avvicina verso il finale la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve che inserisce quest’anno un programma di eventi collaterali con eventi, film e ospiti speciali. Tre le giornate conclusive nel segno del grande cinema con pellicole cult e cortometraggi del panorama internazionale, che si terranno itineranti in provincia di Grosseto sabato 14 a Montemerano e giovedì 19 agosto a Rispescia. La manifestazione si chiuderà sabato 21 agosto a Spoleto, la città d’arte umbra, con la riproduzione delle pellicole del concorso internazionale 2021.

Il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande, presentato per la tre giorni dall’attore Matteo Nicoletta, è organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Fondazione CR Firenze e MIC (ex MIBACT). La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.

Il 14 agosto, in Piazza del Castello a Montemerano, la serata si aprirà alle ore 21.30 con l’omaggio ai 100 anni dalla nascita di Giulietta Masina. Per l’occasione si terrà la proiezione di “Le Notti di Cabiria” il capolavoro diretto dal regista e maestro Federico Fellini, che vede Giulietta Masina come straordinaria interprete. Il film vincitore dell’oscar nel 1957 racconta di Cabiria, una giovane passeggiatrice notturna che con il suo sciagurato mestiere riesce a conquistarsi un certo benessere economico. La protagonista dotata di una fervida fantasia conserva in fondo all’anima un tesoro d’ingenua bontà e d’inguaribile ottimismo. Queste due doti la espongono però a dolorose delusioni. Il Saturnia Film Festival aderisce all’iniziativa della Proloco e dell’Accademia del Libro di Montemerano.

Segue l’appuntamento del 19 agosto a Rispescia, frazione del Comune di Grosseto, serata in cui verrà presentato alle 21.30 “Inverno”, il corto vincitore del Premio Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio David di Donatello 2020 del regista Giulio Mastromauro. La pellicola narra le vicende di Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, alle prese con il passare del lungo inverno, metafora del dolore e delle difficoltà che involontariamente si ritrova ad affrontare. La proiezione avverrà grazie al gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che si tiene alle porte del Parco naturale della Maremma.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con la direzione artistica di David Pompili, un museo a cielo aperto in cui verranno proiettate alle ore 21.00 alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival. Dalle ore 21.00 via allo streaming anche per questa edizione dalla sala virtuale Più compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso del Saturnia Film Festival della quarta edizione. L’ingresso è gratuito con posti limitati: per tutti gli eventi è prevista la prenotazione obbligatoria a info@saturniafilmfestival.it e il possesso del Green Pass (tampone negativo o vaccinazione da esibire all’ingresso).

RIFERIMENTI

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall’artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita nascosta della “Ninfa” della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della manifestazione. Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi dell‘Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel EST21, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L’Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.