Ultravox Firenze ospita il Post-pandemic Tour dei Marlene Kuntz

Sabato 28 agosto 2021 – ore 21,30 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Ci sono “Bellezza”, “La canzone che scrivo per te”, “Nuotando nell’aria”…

“Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l’umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo… ” per dirla con le parole dei Marlene Kuntz, in concerto sabato 28 agosto (ore 21,30) all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito del Post-pandemic Tour.

I biglietti (posti numerati 25/20 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

La storica band cuneese torna sui palchi di tutta Italia, accompagnata per la prima volta alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo).

“Lo scorso anno suonammo tre soli concerti in estate. Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ovviamente ironico. Il concerto era molto bello ed emozionante, e sull’impianto di quello porteremo in giro la nostra musica questa estate – spiegano Cristiano Godano e soci – senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveremo a dar loro una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola”.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 spettacoli, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie.

Sempre sabato 28 agosto, dalle ore 19, Andrea Rucci in consolle, tra live-set e dj-set. Alle ore 21 il cantautore romano Federico Fabi presenta l’album di debutto “C’eravamo quasi”: estetica vintage e sonorità retrò alla ricerca di essenzialità nei testi e negli arrangiamenti.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf (attiva fino alle ore 24) alla fermata Piazzale delle Cascine. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice ULTRAVOX21, i clienti di Ultravox Firenze avranno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra, multiutility da sempre in prima fila nel rispetto del territorio.

Ultravox Firenze

Da giugno a settembre 2021

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18

Informazioni

www.ultravoxfirenze.it