Volevo fare la Dj Anna Meacci all’Ultravox Firenze

Una comica toscana doc, un cavallo di battaglia che ha portato risate e buonumore in tutta Italia. Anna Meacci e il suo esilarante spettacolo “Volevo fare la Dj” approdano giovedì 26 agosto alle ore 20,30 all’Ultravox Firenze, spazio estivo a ingresso libero, accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

“Volevo fare la Dj” è un viaggio nell’adolescenza dell’attrice toscana, che ci racconta il ruolo della musica, dei rapporti, del passato nella sua e nella nostra vita.

“Sono nata e cresciuta a Sinalunga, in provincia di Siena – spiega l’artista – da piccola ero certa di vivere nel paese più ganzo del mondo. Da adolescente ho scoperto di vivere nel posto più noioso del mondo: 7 chiese, 9 bar, 1 cinema e nebbia, tanta nebbia”.

Tra dischi in vinile, note e parole, scorrono così piccoli e grandi momenti del passato: “Per andare a scuola mi svegliavo alle 5:45 e arrivavo in stazione assonnata ed infreddolita… In quel momento nella mia testa partiva ‘Poster’ di Claudio Baglioni. Puoi anche urlare al mondo intero che ascoltavi solo De André, ma sai che molti ricordi sono legati a note, ritornelli e fraseggi che vorresti solo dimenticare ancor più della nebbia e di quella stazione”.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e prendere la navetta Ataf (attiva fino alle ore 24) alla fermata Piazzale delle Cascine. Da Piazzale delle Cascine è disponibile un servizio di noleggio di motorini elettrici.

Ultravox Firenze

Da giugno a settembre 2021

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18

Informazioni: www.ultravoxfirenze.it