Accademia Filarmonica Romana – al via il ciclo di concerti con giovani promesse del concertismo nazionale

L’Accademia Filarmonica Romana e la Fondazione William Walton, dal 9 settembre a Roma presentano: DIALOGHI, ciclo di concerti con giovani promesse del concertismo nazionale

Roma, Sala Casella – giovedì 9 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – sabato 11 settembre ore 17

SIMONE IVALDI

Simone Ivaldi pianoforte

Grieg Holberg Suite, Op. 40

Granados da Goyescas (1911):

El Fandango de Candil

Quejas, ó la maja y el ruiseñor

Schumann Sonata n. 1 in fa diesis minore op. 11

Roma, Sala Casella – venerdì 10 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – domenica 12 settembre ore 17

JACOPO PETRUCCI

Jacopo Petrucci pianoforte

Schumann Fantasia op. 17

Scriabin 5 preludi op. 16

Rachmaninoff Sonata n. 2

Roma, Sala Casella – giovedì 16 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – sabato 18 settembre ore 17

TRIO EIDOS

Ivos Margoni violino

Stefano Bruno violoncello

Giulia Loperfido pianoforte

Beethoven Trio n. 3 in do minore, op. 1

Mendelssohn Trio n. 1 in re minore, op. 49

Roma, Sala Casella – venerdì 17 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini di Mortella) – domenica 19 settembre ore 17

DUO MARGONI-LOPERFIDO

Ivos Margoni violino

Giulia Loperfido pianoforte

Pilati Tammurriata dagli “Echi di Napoli” per violino e pianoforte

Schumann Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la minore, op. 105

Pilati Due pezzi per violino e pianoforte

Grieg Sonata per violino e pianoforte n. 3 in do minore, op. 45

Roma, Sala Casella – giovedì 23 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – sabato 25 settembre ore 17

GABRIELE STRATA

Gabriele Strata pianoforte

Schumann Concert Sans Orchestre Op.14

Scriabin 24 Preludi Op.11

Roma, Sala Casella – venerdì 24 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – domenica 26 settembre ore 17

DUO DE FEO

Alessandro De Feo violoncello

Gabriele De Feo pianoforte

Prokof’ev Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 119

Cassadó Danse du Diable vert

Brahms Sonata n. 2 in fa maggiore per violoncello e pianoforte, op. 99

Martinu Variazioni su un tema di Rossini

Roma, Sala Casella – giovedì 30 settembre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – sabato 2 ottobre ore 17

ALESSANDRO SIMONI

Alessandro Simoni pianoforte

RachmaninovSonata n. 1 in re minore, op. 28

Liszt Two Episodes from Lenau’s Faust

Roma, Sala Casella – venerdì 1 ottobre ore 19.30

Ischia, Sala Recite (Giardini La Mortella) – domenica 3 ottobre ore 17

DUO GIBBONI

Annastella Gibboni violino

Donatella Gibboni violino

Boccherini Duo op. 5 n. 1

Viotti Duo op. 29 n. 3

Spohr Duo op. 67 n. 3

De Beriot Duo concertante n. 3 (I° movimento)

Handel- Passacaglia

Halvorsen

Wieniawsky dagli Etudes-Caprices op 18:

n. 1, 2, 3 e 4

Ysaye Sonata per due violini (I° movimento)

Prokof’ev Sonata per due violini (II° movimento)

