7 – 12 Settembre 2021| Sala AcomeA ALDST

Al limite dello sputtanamento totale

di e con Viola Marietti

compagnia Tristeza Ensemble

aiuto regia Matteo Gatta

supervisione artistica Gabriele Gerets Albanese

grazie a Associazione Okko, Simona Bortolotti, Milena Costanzo, Michele Sinisi

durata 1 ora

ALDST è un monologo, l’affresco in soggettiva di una ragazza tra i venti e i trent’anni,

autodistruttiva e ironica, immatura e incasinata, che tenta di barcamenarsi in quel disastro

sconsolante che potremmo definire la sua vita. Ogni giorno lotta grossolanamente contro

quell’indefinita zavorra che la trascina sempre in basso, passando per il baratro della

depressione, come una sorta di buca del bianconiglio di un Alice sghangherata,

alcolizzata, sconsolante, che forse, passando per mondi interiori e immaginari, vedrà alla

fine del cunicolo un bagliore di luce di rinascita.

Ramanzine, autocommiserazioni, medici con accento tedesco, amici che vivono nella

doccia, tremendi postumi dell’alcol, nonne rimbambite e sorellastre, didascalie

inopportune, amori catastrofici, mattinate inconcludenti, elucubrazioni senza capo né

coda, disoccupazione perenne, somatizzazioni intestinali, amiche sbroccate, un pranzo di

Natale, un sacco di pensieri dei vent’anni.

Il tutto orbita intorno a quell’ inquietudine, abbastanza diffusa oggi, di chi soffre di

adolescenza lunga e si scarrozza così maldestramente in un tempo che ormai senza

senso che sprofonda dentro se stesso e non riesce a mettere a tacere il cervello.

Una ragazza che cerca violentemente di essere felice e tendenzialmente non ce la fa. Una

ragazza che ha tutto ma non ha niente. Solo se stessa. E non sa che farsene.

Tra piccole poesie lette dal quadernino con imbarazzo, riflessioni sulla nostra generazione

e uno stile di parlato estremamente grezzo che sgomita per andare verso l’alto, tra una

parolaccia e una paronomasia.

