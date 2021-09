Darec Academy, sono aperte le selezioni

DAREC ACADEMY: aperte le selezioni per l’Accademia di formazione professionale al musical con la direzione artistica del M° Gino Landi https://www.youtube.com/watch?v=hR4aSSwxYdI

La Darec Academy, fiera dei risultati ottenuti dai suoi allievi, tra cui Luca Gaudiano, vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte, è lieta di annunciare l’apertura delle selezioni per il prossimo biennio.

Darec Academy è L’Accademia di Musical con la direzione artistica di Gino Landi (Regista e Coreografo delle commedie musicali di Garinei e Giovannini del Teatro Sistina di Roma e dei più famosi varietà della RAI) e diretta da Riccardo Trucchi, suo collaboratore da oltre trent’anni, prima come performer poi come regista RAI e di musical con la supervisione artistica del Maestro Gino Landi.

I prossimi provini si terranno su PRENOTAZIONE il 16 e il 25 settembre e il 5 ottobre presso la sede della Darec Academy, Via Lucio Elio Seiano, 21 (Zona Tuscolana – Metro A – Giulio Agricola)

Per prenotare la tua audizione clicca qui e compila il form:

https://www.darec-academy.it/audizioni/

Il comitato direttivo offre l’opportunità di ottenere borse di studio.

La Darec Academy è la prima Accademia di Formazione Professionale al Musical aperta a Roma e da circa vent’anni si dedica con passione e professionalità alla formazione del performer di Musical.

Il percorso didattico, attraverso i corsi di Canto, Recitazione, Danza, Dizione, Biomeccanica, Regia, Scherma, Recitazione in inglese, Musica e molto altro, forma figure professionali in grado di affrontare le molteplici esigenze dello spettacolo Teatrale, Cinematografico e Televisivo.

Il percorso prevede venti materie di studio, vacanze studio all’estero, stage e spettacoli con noti professionisti dello spettacolo.

L’Accademia è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, o li compiranno nell’arco del primo anno di corso, previo superamento di un provino di ammissione.

Le classi sono a numero chiuso.

Le iscrizioni alle audizioni potranno essere registrate sul form all’indirizzo: https://www.darec-academy.it/audizioni/

La selezione prevede:

un monologo recitato brillante o drammatico

un brano cantato tratto da un musical, su base cd o usb

una coreografia (solo se l’allievo ha già studiato danza)

LA PARTECIPAZIONE ALL’AUDIZIONE È GRATUITA

Durante il percorso accademico sarà possibile prendere delle certificazioni riconosciute in alcune delle discipline svolte, grazie alla partnership con enti riconosciuti e al termine del Biennio Accademico verrà rilasciato un diploma di avviamento professionale al Musical.

L’Accademia Professionale di Musical ha una durata di 32 settimane per ogni anno accademico.

I corsi si svolgono da Ottobre a Giugno con frequenza dal lunedì al sabato, con oltre 800 ore di didattica e messa in scena.

Alla fine di ogni anno accademico gli allievi saranno protagonisti di un Musical in un Saggio-Spettacolo.

L’obiettivo è dare una formazione professionale alle discipline di: Canto, Recitazione e Danza per l’inserimento nel mondo dello spettacolo.

La Darec Academy vanta docenti altamente qualificati con esperienza professionale e reali opportunità di inserimento nel mondo dello spettacolo.

A oggi, sono ben 180 gli allievi diplomati dell’Accademia.

Per tutte le informazioni sull’Accademia, visita il sito https://www.darec-academy.it/

Luca Gaudiano e Darec Academy https://www.youtube.com/watch?v=Qg4S1CjJvuM

Darec Academy

Via Lucio Elio Seiano, 21 (Zona Tuscolana – Metro A – Giulio Agricola)

06.71049953

3453448882

info@darec-academy.it