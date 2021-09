Francesco Bossone solista dell’Orchestra Fiorentina

Sul podio Giovan Battista Varoli

Domenica 26 e lunedì 27 settembre 2021 – ore 19,30

Auditorium Santo Stefano al Ponte – via Por S. Maria – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIOVAN BATTISTA VAROLI

Fagotto: FRANCESCO BOSSONE

Musiche di F. Bellandi, C.M. von Weber, L.v. Beethoven

È il fagotto di Francesco Bossone a segnare i concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina in programma domenica 26 e lunedì 27 settembre all’Auditorium Santo Stefano al Ponte di Firenze. Sul podio salirà il direttore Giovan Battista Varoli, in programma musiche di Ludwig van Beethoven e Carl Maria von Weber.

Primo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Francesco Bossone ha suonato anche nell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado e nell’Orchestra da Camera di Mantova. È stato invitato da Daniele Gatti alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra, ha collaborato inoltre con la Mahler Chamber Orchestra e con la Symphonica d’Italia. Da tempo è al centro di una intensa attività concertistica a livello internazionale.

Perfetto il “Concerto in fa maggiore per fagotto e orchestra” di Carl Maria von Weber per esaltare le sue doti. Pagina eccellente del classicismo post-mozartiano, l’opera presenta frequenti richiamo al genio di Salisburgo ed è tra le partiture più impegnative per questo strumento. A seguire, la sesta sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, trasposizione di un’idea filosofica di natura che, secondo alcuni musicologi, rimanda a Rousseau e soprattutto a Kant. L’apertura delle serate è riservata, come di consueto, a un compositore contemporaneo: verrà eseguito il brano “Volo per un brano d’archi” di Francesco Bellandi.

La direzione, come detto, è affidata Giovan Battista Varoli, a lungo collaboratore di Tempo Reale, GAMO Ensemble, Coro Harmonia Cantata e Maggio Fiorentino Formazione, di cui è stato presidente e direttore musicale.

Inizio ore 21. Si accede con Green Pass. È consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

20 euro biglietto intero, 15 euro ridotto (studenti e over 65). Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

La stagione 2021 dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo.

Programma completo www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869.

