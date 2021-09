Il Market di Pimp My Vintage approda al Molo Firenze

Domenica 5 settembre, dalle 12 alle 19.30, appuntamento sulla riva dell’Arno

per una giornata tra stand di vintage, artigianato, vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand emergenti, artisti, giovani creativi e prodotti unici realizzati con attenzione per l’ambiente

Il sogno di un’estate senza fine è l’idea alla base di “Endless Summer”, documentario sulla surf culture degli anni ‘60, un viaggio intorno al mondo per vivere una condizione estiva tutto l’anno. E la bella stagione non si ferma davvero mai con i colori e le atmosfere di stampo vintage.

L’onda lunga dell’estate porta domenica 5 settembre dalle 12 alle 19.30 l’Endless Summer Vintage Market di Pimp My Vintage al Molo Firenze (Lungarno Colombo 27), tra sdraio, tramonti, cocktail, un mare di vestiti e accessori, borse e vinili, gioielli e occhiali, design e artigianato creativo, brand emergenti. Anche in questo caso un viaggio, stavolta alla scoperta di capi unici, di nuovi brand, oggetti da collezione e opere di giovani artisti.

Tanti stand e progetti creativi e di recupero, come quello di Nicolò (N.P.), giovane pratese appassionato di moda e remake che parte dalla selezione di abbigliamento vintage per elaborarlo in modo creativo e creare pezzi unici. O Prisca (Prisca Soulart) che segue personalmente tutto il processo dei capi che crea, dalla scelta dei tessuti in India fino alla realizzazione e alla vendita, sono abiti prodotti eticamente, vestiti che hanno un’anima. E ancora Barbara Vintage, che colleziona locandine e pubblicità dai primi del ‘900 agli anni ‘90 e li trasforma in opere da incorniciare che ci raccontano -per immagini- l’evoluzione della grafica ma anche della moda, del costume e del linguaggio. E ancora gli stand di vintage, sempre a caccia di pezzi unici da selezionare e proporre: capi iconici, abiti senza tempo e rarità da collezione.

Tanto vintage ovviamente (con pezzi unici, dall’eleganza dei ‘50 allo street wear dei ‘90), con stand selezionati di vestiti, oggettistica, borse, locandine, gioielli, arte, vinili e tanto altro ancora. Ma anche i migliori prodotti di artigianato, pezzi unici fatti a mano, con un occhio all’ambiente: tecniche e materiali di riciclo e riuso, per vivere lanuova stagione in modo originale e consapevole.

L’ingresso all’evento è gratuito. Per accedere all’area Market sarà necessario esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.

Per info: 328 8875957 – pimpmyvintage@gmail.com

Per aggiornamenti. Evento: https://bit.ly/vintagemarket_0509