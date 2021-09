Il Museo Orsanmichele di Firenze apre alla musica barocca

Da Händel a Duphly, da Telemann a Carl Philipp Emanuel Bach. E’ un viaggio tra compositori a momenti diversi del periodo barocco quello proposto dall’oboista Davide Guerrieri e dal clavicembalista Giorgio Revelli, in concerto martedì 7 settembre al Museo di Orsanmichele (ore 21), nell’ambito della stagione 2021 dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Si accede con Green Pass. È consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). 20 euro biglietto intero, 15 euro ridotto (studenti e over 65). Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

Davide Guerrieri è stato primo oboe dell’Orchestra Cherubini, fondata e diretta da Riccardo Muti. Collabora, tra le altre, con Orchestra i Pomeriggi Musicali, Orchestra Haydn, Fiharmonija Slovena e Orchestra da Camera Fiorentina. Ha suonato sotto la direzione di Muti, Abbado, Giulini, Kuhn, Rilling, Marshall, Gatti e altri importanti direttori.

Organista, clavicembalista e direttore di coro, Giorgio Revelli si è formato al Conservatoire National de Région de Nice (Francia). E’ titolare del grande organo Locatelli – Bossi presso la Basilica Santuario del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo, inoltre è direttore artistico di importanti eventi musicali, tra cui le “Serate organistiche leonardiane” nel Duomo di Imperia Porto Maurizio e il festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0”.



PROSSIMI APPUNTAMENTI – Venerdì 10 settembre alla Fondazione Franco Zeffirelli i Solisti dell’Orchestra Toscana Classica presentano “Disney Fantasy”, le più celebri colonne sonore del mondo dei cartoon in versione sinfonica. Giovedì 16 il virtuoso della fisarmonica e del bandoneon Mario Stefano Pietrodarchi sarà ospite dell’Orchestra da Camera Fiorentina per una serata nel segno di Astor Piazzolla e del tango, sempre alla Fondazione Zeffirelli.

La stagione 2021 dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo.

Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869 – info@orcafi.it.

Programma concerto:

G.F. Handel Sonata per oboe e basso continuo in Do min, HWV 366

Jacques Duphly La Boucon, per clavicembalo

G. Ph. Telemann Sonata per oboe e basso continuo in La min, Twv 41

Antoine Forqueray La Portugaise, per clavicembalo

C. Ph E. Bach Sonata per oboe e basso continuo in Sol Min, H549 Wq 135

Simon Simon La Fontaine, per clavicembalo

G F.Handel Sonata per oboe e basso continuo in Sol Min, Hwv 364

Orchestra da Camera Fiorentina

41° Stagione Concertistica

