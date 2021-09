Il PACTA SALONE colpisce ora e si lancia nel futuro con una nuova stagione: IMPACTA 3022! Fare l’impossibile e non solo ‘pensare’ di fare: la compagnia PACTA . dei Teatri riapre le porte della sala teatrale del PACTA SALONE, in via Ulisse Dini 7 a Milano, a partire dal 5 ottobre 2021.

“PACTA dei Teatri presenta la Stagione Teatrale 2021-2022 – annuncia Annig Raimondi direttrice artistica – con il titolo IMPACTA 3022, una provocazione ma anche un appello. Significa, io mi batto per l’impossibile e chiedo l’assurdo, che la cultura e i suoi luoghi riacquistino un senso. Non più relegati a protesi ma che siano intersezioni profonde, il ‘lievito’ per uno sviluppo sostenibile.

PACTA prova ad accorciare i tempi e ad accompagnare spettatori, istituzioni e associazioni attraverso un progetto culturale che punta alla Milano del futuro, con un percorso che vuole stimolare il dibattito sui possibili scenari di cambiamento, culturale e sociale, all’interno della città e della società civile dopo la tempesta Covid.

Vogliamo non solo pensare ma fare ora quello che una volta pensavamo impossibile. Una visione di lunga gittata. Un programma per il futuro già immersi nel futuro”.

Questo è lo spirito con cui PACTA . dei Teatri apre le porte del PACTA SALONE, il Primo Teatro Metropolitano di Milano.

Il 5 ottobre 2021 apre la nuova stagione 2021-2022 con 55 spettacoli, 153 aperture di sipario, 22 prime, 12 produzioni e coproduzioni PACTA . dei Teatri tra novità e riprese, 3 progetti speciali ormai divenuti storici (DonneTeatroDiritti, pactaSOUNDzone, Parapiglia TeatroInFamiglia), il Festival ScienzaInScena giunto al suo quarto anno e una rassegna di danza.

La Stagione 2021-2022

Il 23 e 24 settembre 2021 un evento fuori stagione, anticipa tematiche che poi la percorrono tutta:SPEECHLESS – SENZA PARLARE con la regia di Lisa Moras parte del Progetto Speechless del Centro Benedetta D’Intino onlus e Fondazione Paola Frassi, una storia per sensibilizzare rispetto al tema della disabilità comunicativa.

Ouverture della stagione è il 5 ottobre 2021 il concerto di musica classica dell’India con l’artista e musicista Imran Khan che introduce le ospitalità straniere al Pacta Salone.

A seguire, riparte con 11 titoli la Vetrina contemporanea con testi di giovani autori e attori: l’8 e 9 ottobre 2021 LOCKDOWN MEMORY, produzione Instabili Vaganti, un esperimento di condivisione artistica a livello globale, che nasce in risposta all’attuale crisi causata dalle restrizioni e dalle misure per contrastare la Pandemia. Dal 20 al 24 ottobre 2021 ANTONIO e CLEOPATRA una coproduzione Scena Nuda – Reggio Calabria/PACTA . dei Teatri – Milano/La MaMa Umbria international – Spoleto, per la creazione dall’opera di Shakespeare; dal 28 al 31 ottobre 2021, va in scena KAMIKAZE NELLA BASSA, di Francesco D’Amore, una nuova produzione Carolina Reaper e Progetto Corpo di 1000 balene, sugli errori e il perdono; dal 18 al 28 novembre 2021 PACTA . dei Teatri presenta in prima assoluta SHOCKING ELSA di Livia Castiglioni con la regia di Alberto Oliva, sull’icona della moda indipendente Elsa Schiaparelli, artista rivale negli anni ’30 di Coco Chanel, progetto per cui andrà in scena il 29 e 30 novembre2021 anche BLACK BLACK SKY performing universe for Elsa, la ‘jam session’ teatralscientifica, insieme alla compagnia Sosta Palmizi, che gioca con l’astrofisica, la danza e il teatro, in omaggio a Elsa Schiaparelli e a suo zio Giovanni Virginio, uno dei più grandi astronomi italiani. Il 4 e 5 dicembre 2021, GOCCE Relitti di naufragi, il viaggio di un profugo, scritto e diretto da Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi, produzione Kaleidos. Uno spettacolo parte di Palco Off, la sesta rassegna Autori-Attori, Storie di Sicilia, quest’anno per la prima volta ospitata per Milano al PACTA SALONE con quattro titoli.

Il 10 e 11 dicembre 2021 la compagnia SEVEN CULTS indaga i confini del potere attraverso la figura di una donna ELISABETTA I. Il 13 dicembre 2021 Alessandro Pazzi porta in scena una nuova sfida VALERI VERSUS D’ANNUNZIO mentre dal 15 al 19 dicembre 2021 ritorna FERMENTI LATTICI, di Giovanna Biraghi, Ester Palma, Monica Pariante, produzione Cad – Compagnia Attori Doppiatori: una colorita schiera di donne tra liti, amicizie, amori e ostacoli rocamboleschi. Il 20 e 21 dicembre 2021 LE UNGHIE un toccante viaggio nella follia di un’assassina, produzione Associazione Culturale FOXTROT GOLF. Infine, a chiudere la sezione, l’8 e 9 gennaio 2022 in scena il teatro di narrazione di Salvatore Arena con QUANTO RESTA DELLA NOTTE.

Apriamo le gabbie

Mentre apre ai giovani della Vetrina contemporanea, il PACTA SALONE presenta anche un’altra novità: dal 3 al 13 novembre 2021 APRIAMO LE GABBIE rassegna di danza e arti multimediali. Il 3 novembre 2021 sul palco la Compagnia Xe con due spettacoli in una sola serata: SOME DISORDERED INTERIOR GEOMETRIES, coreografia e interpretazione Paola Bedoni e IN SOSPESO coreografia e interpretazione Sara Paternesi e Liber Dorizzi; il 4 novembre 2021 una produzione EleinaD., HUMANS, che, ispirandosi al dipinto del pittore catalano Salvador Dalì intitolato “La metamorfosi di Narciso”, segue l’evoluzione dell’essere; il 6 e 7 novembre 2021, BOLEROEuropa, sulla coreografia di Bejart, una produzione Black Reality-SemiVolanti che vede la presenza sul palco di un reale gruppo di giovani migranti; il 9 e 10 novembre 2021 COMMON LANDSCAPE un programma di tre pezzi inediti: due coreografie e un’azione performativa vocale della Compagnia Sanpapié e VuotoperPieno; l’11 novembre 2021 FanfarA FuturA un corpo che fugge la staticità endemica della posa su ideazione e regia di Lucrezia Gabrieli e Andrea Marinelli.

Il 12 e il 13 novembre 2021 danza sul palcoscenico l’India con: MY JOURNEY WITH INDIAN CLASSICAL DANCE una performance/conference di e con Dominique Delorme e NATYAMRITA – Nettare di danza dellacompagnia Dance IN-IT che porta in scena le suggestioni e le atmosfere proprie del teatrodanza indiano attraverso la narrazione, la danza, la gestualità, l’espressività e la musica.

Intanto nel Foyer del teatro dal 3 al 13 novembre 2021 HIIT – High Intensity Identity Training. Una Installazione Multimediale. Un progetto di ricerca artistica e autoetnografica, dell’artista a tecnica mista – danzatrice Penelope Morout dalla Grecia, che porta l’attenzione sul corpo umano e sulle ramificazioni della sua connessione con il concetto di identità nella società occidentale.

Festival ScienzaInScena Pent-Atto

Brillano nella stagione di PACTA . dei Teatri due progetti storici.

Dal 20 gennaio al 13 febbraio 2022 ha inizio la quinta edizione del Festival ScienzaInScena Pent-Atto, con 7 titoli e collaborazioni con le principali istituzioni scientifiche nazionali a cui si aggiungono l’Università di Camerino, il Department of History University of California e il festival Teatro della Meraviglia di Trento. Dal 20 al 30 gennaio2022 BLACK BOX è una prima assoluta che, parlando di algoritmi, festeggia i 20 anni del Progetto TeatroInMatematica, nato nel 2002 da una felice intuizione di Maria Eugenia D’Aquino con la consulenza scientifica del Politecnico di Milano, per tradurre concetti matematici, apparentemente astrusi, in personaggi e trame avvincenti. Segue l’1 e 2 febbraio 2022 PAROLE MUTE, una testimonianza sull’Alzheimer di e con Francesca Vitale. Il 4 e 5 febbraio 2022, BUTTERFLY, di e con Margherita Lisciandrano, pone la domanda sulla necessità del successo e dell’evitare il fallimento, attraverso l’esperienza di una dottoressa. L’8 e 9 febbraio 2022, in scena ROMANZO DI UN’ANAMNESI di e con Sara Parzani, la storia di una bambina di fronte a una “malattia rara”. Il 10 e 11 febbraio 2022 la compagnia Arditodesìo – Jet Propulsion Theatre con SE.NO., porta in scena un testo in prima assoluta legato al tema del tumore al seno. Infine non potevano mancare due spettacoli per ScienzaInScena for Kids, NINA DELLE STELLE, una favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti e LEONARDO CURIOSO sul genio di Leonardo da Vinci.

Progetto DonneTeatroDiritti

Dal 3 marzo al 14 aprile 2022 8 titoli disegnano il Progetto DonneTeatroDiritti – cammino, frontiere, bisogni e sogni, alla sua XII edizione. Dopo la brusca e totale interruzione causata dall’Emergenza Covid-19 nel febbraio 2020, un passaggio online nel 2021 di riflessione sugli spettacoli interrotti, ora nel 2022 ripresenta alcuni di quei titoli e ne aggiunge altri sempre con l’obiettivo di mettere in evidenza l’attualità del pensiero di donne e uomini straordinari, punto di riferimento nella cultura dell’emancipazione e delle libertà, ma anche di ritrovare il filo rosso lungo un percorso che parla di violenza e ingiustizia verso i più deboli, di disuguaglianze sociali ed economiche, di dignità e diritti di popoli e individui, di lotta alla corruzione.

Si inizia l’1 marzo 2022 con un incontro conferenza, CAMMINO, FRONTIERE, BISOGNI E SOGNI. Lo spazio fisico del diritto, con Ileana Alesso, avvocata, amministrativista, Presidente FronteVerso Network e Paola Regina, avvocata, internazionalista, difensore Diritti Umani.

Dal 3 al 6 marzo 2022 LA CONFESSIONE – Un prete gay racconta la sua storia di e con Alfredo Traversa tratta dall’omonimo libro di Marco Politi, vaticanista e biografo di Giovanni Paolo II. Segue dall’8 al 13 marzo 2022 Farneto Teatro con L’INFINITA SPERANZA DI UN RITORNO, vita e poesia di Antonia Pozzi di e con Elisabetta Vergani che racconta uno dei casi letterari più rilevanti degli ultimi decenni. Dal 16 al 20 marzo 2022, IL CANTO DI PENELOPE, da “Il canto di Penelope” di Margaret Atwood con la regia e riduzione drammaturgica di Michela Embrìaco, anche in scena; dal 22 al 27 marzo 2022, RAGAZZE DI VETRO una prima assoluta dal romanzo “La campana di vetro” e altri materiali di Sylvia Plath, adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer, sulla vita di due ragazze in lotta contro la depressione; dal 30 marzo al 3 aprile 2022 una produzione CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, MILEVA, la storia della moglie di Einstein e del suo genio. L’11 e il 12 aprile 2022 CON SORTE, scritto e diretto da Giacomo Guarneri, una storia nella Sicilia dei ricatti e delle intimidazioni di Cosa Nostra; il 13 e 14 aprile 2022 LIBELLULE IN VOLO Racconti, confessioni e letture sulle streghe e l’Inquisizione ideazione e regia Antonio Rosti.

New classic

Il percorso dedicato ai grandi maestri presenta cinque produzioni PACTA . dei Teatri: dal 16 al 27 febbraio 2022,LA SORPRESA DELL’AMORE di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux con la regia di Paolo Bignamini, produzione PACTA . dei Teatri / CTB – Centro Teatrale Bresciano, con il sostegno del progetto Scènes Européennes Marivaux, a cura di Paola Ranzini – Institut Universitaire de France e Avignon Université: l’inevitabilità dell’amore raccontata da uno dei classici di più grande successo sulle scene contemporanee in Francia, ma raramente rappresentato in Italia. Dal 5 al 10 aprile 2022 VERLAINE+RIMBAUD (Un’ora all’Inferno con te) di Maddalena Mazzocut-Mis, una produzione che prende avvio da un laboratorio del Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con PONTOS Teatro, sulla vita dei due poeti attraverso i loro versi. Dal 26 aprile all’8 maggio 2022 VECCHI TEMPI di Harold Pinter spettacolo in prima assoluta nato dalla stretta relazione di PACTA con un artista fuori dagli schemi, il Premio UBU Claudio Morganti, che ne firmerà la regia.

Dal 18 al 20 maggio 2022 LA TERRA DESOLATA di Thomas Stearns Eliot, storico spettacolo di Annig Raimondi giunto al 21° anno di repliche viene ripreso in occasione dei 100 anni dalla scrittura del testo e dalla sua pubblicazione. Chiude infine la stagione dal 24 al 29 maggio 2022 NON SI SA COME, l’ultima opera teatrale compiuta di Luigi Pirandello per la regia di Paolo Bignamini.

pactaSOUNDzone 2020

Quattro lunedì portano, all’interno della stagione, la settima edizione del progetto pactaSOUNDzone, che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati. La rassegna è stata il primo tentativo messo in atto, nel pieno della pandemia, per affrontare la situazione e cercare un nuovo linguaggio. E proprio il percorso fatto ha portato alla nuova rassegna dal titolo iNP, che sta per in provisus, non-previsto, da cui l’imprevedibile, sia esso organizzato o escogitato al momento, improvviso o improvvisato. E così, di nuovo libero negli spazi teatrali, pactaSOUNDzone chiede agli Artisti ospiti di utilizzare e inventare la scena, dedicandola agli spettatori presenti, e costruire per loro un momento unico. Un NON PREVISTO.

PARAPIGLIA TeatroInFamiglia

Dal 31 ottobre a fine febbraio, non poteva mancare il ritorno della rassegna di teatro della DittaGiocoFiaba in collaborazione con PACTA . dei Teatri per bambini e ragazzi con spettacoli nel fine settimana, l’unica a proporre spettacoli dai 18 mesi ai 10 anni.

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org –ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli: martedì – sabato ore 20.45 | domenica ore 17.30 – lunedì riposo eccetto i lunedì di pactaSOUNDzone e altri programmati alle 20.45. In caso di spettacoli di sette o più giorni, giovedì ore 19.00 – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9 | per gli spettacoli della rassegna pactaSOUNDzone intero €10 – ridotto €6 | per gli spettacoli della rassegna DANZA – APRIAMO LE GABBIE intero €16 | per gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti €7 per tutti

ABBONAMENTI: AMICI DI PACTA 6 ingressi €66 – IL SALONE (4 spettacoli) €40 – CARTA TANDEM 2 ingressi a 2 spettacoli €38 – CARTA FAMIGLIA (minimo 3 persone) €24 – SCIENZAINSCENA (ingresso a tutti gli eventi) €30 – pactaSOUNDzone classico €24, sostenitore €40

L’ingresso al teatro sarà consentito esclusivamente su presentazione della Certificazione Verde Covid-19