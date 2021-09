La compagnia E.sperimenti Dance Company in “50min/50mq”

La compagnia di danza E.sperimenti Dance Company, che fino al febbraio 2020 ha calcato palcoscenici di festival e teatri in Italia e all’estero (da Budapest a Helsinki, da Hong Kong a Singapore, da Jakarta a Kuala Lumpur), da marzo 2020 si è ritrovata come tutti tra le “mura di zoom” a costruire nuovi spettacoli, giocare con nuovi spazi claustrofobici e dare vita a nuove coreografie, protagoniste anche di #WeAreItaly promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Da qui è nato un piccolo gioiello come “50min/50mq” con le coreografie di Federica Galimberti, una performance intelligente, ironica, interattiva e giocosa nata nei giorni della pandemia e che racconta la dimensione dei 50 mq di un palco, ma anche dei monolocali dove tanti artisti hanno trascorso le settimane di quarantena.

Venerdì 17 settembre ore 21 lo spettacolo di danza arriva al Teatro Pergolesi di jesi nell’ambito della 21esima edizione del Festival Pergolesi Spontini e di un cartellone eterogeneo e multidisciplinare costruito dalla Fondazione Pergolesi Spontini intorno al tema “Tutti per uno”.

La produzione è firmata dal Gruppo Danza Oggi, i danzatori sono Monica Castorina, Luca Parolin, Alessandro Pustizzi, Daniele Toti, Giorgia Lolli, Silvia Pinna.

E.sperimenti GDO Dance Company è un’effervescente eccellenza italiana, generosa ed innovativa, composta da danzatori dalle dinamiche più diverse e dagli stili più vari. Esprime un linguaggio contaminato, coinvolgente, originale, pronto al ‘sorriso’ in ogni sua espressione artistica. Tra le compagnie di danza italiane più attive in Estremo Oriente, già all’interno di #WeAreItaly promosso dal Ministero degli Affari Esteri, il gruppo torna a danzare con uno spettacolo positivo ed emozionale, in cui l’artista che è dentro ciascuno di noi, stretto in cinquanta metri quadrati, travalica le pareti, corre da stanza a stanza e disegna un invisibile filo immaginario che continua ad unire tanti corpi, menti, linguaggi ed emozioni in cui l’Arte non ha barriere, né costrizioni, né confini ed è capace di aprire tutte le porte, diventando ponte per arrivare finalmente live, in scena. Ambientando il tutto, tra gioco e ironia, in un supermercato, attraverso la coreografia di Federica Galimberti i danzatori durante il lockdown hanno ridisegnato on line il proprio essere performer per farne oggi una creazione live: riemerge così l’incontenibile ironia, leggerezza, teatralità caratteristica di E.sperimenti Dance Company pur nelle limitazioni che la normativa vigente impone.

Info e Prenotazioni:

-tel. 0731 206888

– biglietteria@fpsjesi.com

– acquisto on line: www.vivaticket.com