Allo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, da domenica 3 ottobre 2021 alle 16, va in scena la seconda edizione della rassegna La fiaba sul comò promossa da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio. La rassegna, nata lo scorso anno come format digitale e che ha riscosso un incredibile successo di pubblico online, è stata quest’anno ripensata per andare in scena dal vivo con cinque appuntamenti.

Con l’ideazione di Katia Caselli, coordinatrice artistico-progettuale dello Spazio Rossellini, La fiaba sul comò è rivolta ai bambini e alle loro famiglie e rappresenta il trait d’union tra gli spettacoli e il teatro di figura: uno strumento per stimolare la fantasia, intrattenere e divertire, dando spazio alla libertà di immaginazione e creatività.

Si parte con U-Mani della Compagnia Illoco teatro, uno spettacolo per tutti (dai 5 anni in su) che mescola il teatro di figura e il linguaggio audiovisivo digitale. Il pubblico può osservare, simultaneamente, sia l’illusione filmica, ripresa in tempo reale, che l’azione scenica che la produce. Segue d omenica 31 ottobre Barbablù con La Compagnia della Settimana Dopo / Chien Barbu Mal Rasè. Domenica 7 novembre è la volta di Sibylla Tales di Zaches Teatro, uno spettacolo fiabesco, di audacia e scoperta, adatto a bambini e adulti, che mette insieme il teatro di narrazione, il teatro di figura (ombre, marionette, pupazzi), il sound design originale e il linguaggio video e il 28 novembre Il brutto anatroccolo. La rassegna si concluderà il 5 dicembre con La prima spada e l’ultima scopa.

L’appuntamento è quindi per la prima e l’ultima domenica del mese, a partire dal 3 ottobre alle ore 16.

Tutti gli spettacoli saranno seguiti da laboratori creativi – a cura di Chien Barbu Mal Rasè e Informarte – che daranno spazio a un tempo di condivisione e di gioco tra bambini e adulti.

domenica 3 ottobre h 16.00

U.MANI

regia: Roberto Andolfi

con: Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo, Michele Galella

compagnia: Illoco teatro

Cosa rimane nel silenzio lasciato da uno schermo spento? Un universo onirico in cui gioco e immaginazione si fondono; o un viaggio ricco di avventure che ci fanno crescere.

U-Mani è uno spettacolo per adulti e bambini dai 5 anni che mescola il teatro di figura e il linguaggio audiovisivo digitale. Il pubblico può osservare, simultaneamente, sia l’illusione filmica, ripresa in tempo reale, che l’azione scenica che la produce.

domenica 31 ottobre h 16.00

BARBABLÙ

con: La Compagnia della Settimana Dopo / Chien Barbu Mal Rasè

narratrice: Emanuela Belmonte

burattinai: Emanuele Avallone / Daniele Spadaro

musiche originali: Emanuela Belmonte

adattamento testo: Emanuele Avallone

burattini, scene e costumi: Daniele Spadaro

Barbablù o di come una giovane dama, sposatasi a Barbablù, ricco ed affascinante signore le cui precedenti mogli sono scomparse nel nulla, scopra in una paurosa stanza buia i corpi delle mogli uccise e, per lo spavento, perda la chiave fatata che diverrà la prova della sua scoperta.

Riuscirà a sfuggire all’ira del malvagio Barbablu?

domenica 7 novembre h 16.00

SIBYLLA TALES

#Cappuccetto Rosso

regia e drammaturgia: Luana Gramegna

scene, costumi, luci e pupazzi: Francesco Givone

musiche originali e paesaggio sonoro: Stefano Ciardi

attrice e cura del progetto: Enrica Zampetti

assistente alla regia, tecnico audio e luci: Gianluca Gabriele

operatore e tecnico video: Sergio Licatalosi

assistente scene, costumi e pupazzi: Alessia Castellano

realizzazione costumi: Giulia Piccioli

compagnia: Zaches Teatro

Sibylla Tales è uno spettacolo fiabesco, di audacia e scoperta, adatto a bambini e adulti, che mette insieme il teatro di narrazione, il teatro di figura (ombre, marionette, pupazzi), il sound design originale e il linguaggio video. Una bizzarra ricercatrice, ispirata alla figura della naturalista e pittrice Marie Sibylla Merian, narra la famosa storia di Cappuccetto Rosso attraverso la forza immaginifica del teatro di figura e un suggestivo universo vocale e sonoro. In questa versione del racconto, influenzata dalle fonti antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al riverbero immaginifico e simbolico che la storia detiene.

28 novembre h 16.00

IL BRUTTO ANATROCCOLO

con: Davide Grillo / Chien Barbu Mal Rasè

narratore: Davide Grillo

burattinai: Emanuele Avallone / Daniele Spadaro

musiche originali: Emanuela Belmonte

adattamento testo: Emanuele Avallone

burattini, scene e costumi: Daniele Spadaro

Il Brutto Anatroccolo o di come una mamma premurosa decida di crescere comunque un anatroccolo diverso dagli altri, che verrà, però, dileggiato e schernito dagli altri animali per la sua stranezza ed il suo corpo così sgraziato. Crescendo si accorgerà di non essere affatto un anatroccolo e troverà il suo posto nello stagno.

domenica 5 dicembre h 16.00

LA PRIMA SPADA E L’ULTIMA SCOPA

con: Beatrice Fedi / Chien Barbu Mal Rasè

narratrice: Beatrice Fedi

burattinai: Emanuele Avallone / Daniele Spadaro

musiche originali: Emanuela Belmonte

adattamento testo: Emanuele Avallone

burattini, scene e costumi: Daniele Spadaro

La Prima Spada e L’Ultima Scopa o di come un mercante deriso per aver solo figlie femmine, su consiglio della figlia minore, proponga al rivale, padre di solo figli maschi, una sfida. La figlia minore sfiderà il primogenito. In palio tutta la loro mercanzia. Vincerà chi, per primo, riporterà al padre lo scettro e la corona del re di Francia.

A seguire laboratori creativi per tutta la famiglia

3 ottobre | 7 novembre Laboratori di riciclo creativo a cura della compagnia Chien Barbu Mal Rasè

31 ottobre | 28 novembre | 5 dicembre Laboratori d’arte e creatività a cura di Informarte

RASSEGNA LA FIABA SUL COMO’:

3 ottobre- 31 ottobre | 7 novembre 28 novembre| 5 dicembre h 16.00

Spettacoli per bambini dai 5 anni in su. A seguire laboratori creativi per tutta la famiglia

Biglietto € 5

Prenotazione obbligatoria a info@spaziorossellini.it

SPAZIO ROSSELLINI – via della vasca navale 58 – Roma

INFO: tel: 345 297 8091 / info@spaziorossellini.it / www.spaziorossellini.it