La Traviata – Arena di Verona

GRANDI DEBUTTI PER L’ULTIMA RAPPRESENTAZIONE DE LA TRAVIATA AL 98° ARENA DI

VERONA OPERA FESTIVAL

Giovedì 2 settembre il Festival accoglie l’esordio assoluto del soprano

<https://www.operabase.com/artists/zuzana-markova-18252/it> Zuzana Marková,

col tenore Francesco Demuro, il ritorno di Simone Piazzola e la prima

ballerina Alessia Gelmetti, diretti da Francesco Ivan Ciampa.

La Traviata – giovedì 2 settembre ∙ ore 20.45 Arena di Verona

Festa a casa di Flora (finale II) per La Traviata all’Arena di Verona ©

Foto Ennevi 2021

Per la sesta e ultima recita dell’opera più amata e rappresentata al mondo,

salgono sul palcoscenico areniano importanti artisti internazionali

rinnovando il cast con attesi debutti. Il nuovo allestimento de La Traviata,

produzione straordinaria del Festival 2021, comprende sedici opere dalle

Gallerie degli Uffizi e le scenografie digitali realizzate in collaborazione

con D-wok.

Nei panni di Violetta Valéry, protagonista del capolavoro verdiano,

esordisce in Anfiteatro il giovane soprano praghese Zuzana Marková,

richiesta in tutto il mondo tanto nel repertorio belcantistico quanto

nell’opera contemporanea. Accanto a lei per un’unica serata è l’apprezzato

tenore Francesco Demuro ad interpretare l’amato Alfredo. Il di lui padre

Giorgio Germont è portato in scena dal baritono veronese Simone Piazzola,

richiestissimo a livello internazionale come specialista del ruolo.

Ritornano apprezzati artisti anche nelle parti di fianco, come Marcello

Nardis per Gastone e Dario Giorgelè come Marchese d’Obigny, Clarissa

Leonardi come Flora accanto a Nicolò Ceriani come Barone Douphol, Romano Dal

Zovo come Dottor Grenvil, Max René Cosotti come Giuseppe, Yao Bohui come

Annina e Stefano Rinaldi Miliani nel doppio ruolo di Domestico e

Commissionario. Ai numerosi mimi e figuranti, nelle feste parigine si

aggiunge il Ballo con il ritorno della prima ballerina Alessia Gelmetti al

suo esordio areniano stagionale. Il Coro preparato dal maestro Vito Lombardi

e l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona sono diretti da Francesco

Ivan Ciampa, che in questi giorni è impegnato anche sul podio di Turandot.

Ultima rappresentazione de La Traviata nel Festival 2021. Ancora pochi

posti disponibili.

L’ultima settimana del Festival 2021 prosegue con le nuove produzioni di

Turandot (venerdì 3 settembre) e Aida (sabato 4 settembre)

Dal 6 agosto, per l’accesso all’Arena di Verona si applicano gli obblighi

di legge che prevedono l’EU Digital Covid Certificate (“Green Pass”) o altra

certificazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web all’indirizzo

https://www.arena.it/it/arena-di-verona/info-covid

Per informazioni e biglietti: http://www.arena.it

e canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube #inarena

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287

mailto:biglietteria@arenadiverona.it – biglietteria@arenadiverona.it –

http://www.arena.it

Call center (+39) 045 800.51.51

Punti di prevendita: http://www.geticket.it/it-IT/punti_venditait.html

Geticket