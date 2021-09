In radio e in digitale

In radio, negli store e sulle piattaforme il nuovo singolo di LUCA RUSTICI “CHANGE THE WORLD” feat. ANDREA SANNINO (Universal Music) con la partecipazione nel video dell’attore GIANNI PARISI.

“Non c’è classe sociale o ricchezza che ci possa far pensare di essere privilegiati nel rapporto tra genitore e figlio, ogni vita ha il suo disagio e la sua saggezza indipendentemente dal ruolo che si vive. Il mondo purtroppo vive ancora di molti pregiudizi che vanno cambiati e se il messaggio arriva da un padre verso un figlio l’insegnamento è enorme. Change the world, Please don’t cry, Cagnele stu munn cù mme – racconta LUCA RUSTICI – sono le parole che ho voluto cantare insieme ad Andrea Sannino e farle recitare a Gianni Parisi, due Artisti che con umiltà impagabile hanno condiviso il mio pensiero amplificandolo fino a farlo diventare un grido d’amore.”

“Ho la fortuna di essere padre e anche quella di essere figlio – afferma ANDREA SANNINO – i miei sogni di cambiare il mondo, almeno il mio mondo, il mio quotidiano, non sono mai stati ostacolati o peggio giudicati dai miei genitori. Ognuno ha il suo istinto e ognuno ha i suoi sogni; Dire ad un figlio “Change the world” è il più grande messaggio d’amore che si possa trasmettere. Vivi ciò che ami, insegui ciò che desideri… È stato emozionante condividere questo messaggio d’amore con un grande artista come Luca, il suo pensiero è limpido, colorato, vola leggero come un aquilone sul naso dei bambini…e con gli occhi pieni di meraviglia ho ascoltato e ammirato, parole e note e forse ho sognato insieme a lui, che il mondo cambi davvero…la musica può.”

“Un vecchio amico che ti cerca, ti mostra una sua creazione, ti chiede di condividere e collaborare con lui per la realizzazione della sua creazione è qualcosa di particolarmente coinvolgente – afferma Gianni Parisi – Cerchi di entrare in sintonia con lui, ed insieme ci si emoziona. Il padre che ama suo figlio accoglie, difende e sostiene le sue scelte, si batte con lui per cercare di cambiare un mondo vittima ancora di vecchi e disumani pregiudizi.”

Il video girato a Roma e Napoli, per la regia di Mario Suarato, attraverso una video chiamata tra un padre e il figlio, lancia un messaggio chiaro per far capire che il mondo, noi, se vogliamo possiamo cambiarlo.

LUCA RUSTICI artista, produttore, autore, arrangiatore, chitarrista, sound engineer, che nella sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi, muove i primi passi nel mondo musicale nei primi anni ’80. Nel percorso della sua carriera Luca Rustici può vantare la collaborazione con artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Gio Sada, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Gianni Morandi, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita, Mietta, Andrea Mingardi, Antonino, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Yaire, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Gigi Finizio, Serena Autieri, Marcello Pieri, Audio 2, Articolo 31, Kay Bianco, Cafe’ Latino, Kingstone Club, Jerome Stocks, Clio & Key. Nel 2004 fonda la L’n’R Productions (Label e Publishing) producendo e portando al successo vari artisti tra cui Ania, vincitrice della 59° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. Nel 2010 l’album “A Flower Into The Power”, nel 2019 inizia la lavorazione al suo nuovo album e nel luglio 2020 esce il primo singolo “‘A Zingara” una cover del brano della Band Osanna di cui suo fratello Danilo è stato il cofondatore. Lancia nell’ottobre 2020 il singolo “I don’t feel like you” scritto in collaborazione con Philippe Leon e Samantha Dagnino. A Marzo 2021 nelle radio e in digitale la cover “Red rain” di Peter Gabriel con un risultato importante in digitale. Il suo nuovo disco prevede una serie di featuring con Artisti Napoletani e il ciclo comincia con i 99 Posse con cui realizza il singolo “Vieneme a truvà” a giugno del 2021. Il 24 settembre 2021 pubblica “Change the world” feat. Andrea Sannino e con la partecipazione dell’attore Gianni Parisi.

www.lucarustici.com

www.facebook.com/lrustici

www.instagram.com/lucarustici

Qui il video: https://youtu.be/i4JmT0zcDGY