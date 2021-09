Maggio Musicale Fiorentino – Concerti di Settembre

Il mese di settembre pone l’avvio a una serie di importanti appuntamenti sinfonici che coinvolgono il teatro: il primo concerto del “Ciclo Beethoven”, venerdì 10 settembre 2021 ore 20, diretto da Zubin Mehta (in programma la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55, Eroica e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67), il concerto diretto da Daniele Gatti con l’Orchestra Mozart il 12 settembre (con composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e Igor Stravinskij) e, in occasione dei 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri, il concerto diretto il 13 settembre da Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro del Maggio (musiche di Giuseppe Verdi, Tigran Mansurian e Franz Liszt).

