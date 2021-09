Nadeesha Uyangoda protagonista a “Mappe” di Serena Dandini

Martedì 7 settembre alle 18 in diretta sulla pagina Facebook della rassegna, l’autrice dialogherà con Irene Graziosi su “L’unica persona nera nella stanza” (66thand2nd), volume potente tra saggio e memoir per riflettere e comprendere meglio la dinamica razziale nel nostro Paese

Sarà Nadeesha Uyangoda la protagonista del secondo appuntamento di “Mappe”, la rassegna on line de L’Eredità delle Donne interamente dedicata ai libri che anticipa il festival diretto da Serena Dandini, a Firenze dal 22 al 24 ottobre. L’autrice presenterà il fortunato pamphlet “L’unica persona nera nella stanza” (66thand2nd) in dialogo con Irene Graziosi, martedì 7 settembre alle 18 in diretta sulla pagina Facebook della manifestazione (https://www.facebook.com/ereditadelledonne).

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

L’AUTRICE, NADEESHA UYANGODA

Nadeesha Uyangoda è nata in Sri Lanka, ma vive in Brianza da quando aveva sei anni. Giornalista under-30, da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni. I suoi lavori sono stati pubblicati da Al Jazeera English, Rivista Studio, Vice Italia, The Telegraph, Open Democracy. Recentemente è intervenuta sulla stampa nazionale a sostegno del diritto di cittadinanza, in occasione del dibattito sullo ius soli per gli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo.

IL LIBRO, “L’UNICA PERSONA NERA NELLA STANZA” (66THAND2ND)

La razza è un concetto difficile da cogliere, pur non avendo fondamenti biologici produce grossi effetti nei rapporti sociali, professionali e sentimentali. La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei l’unica persona nera in una stanza di bianchi. E quell’unica persona è Bellamy, Mike, Blessy, David… una moltitudine in parte sommersa, sotterranea. Quell’unica persona è chi si è sentito dire troppe volte che «gli italiani neri non esistono»: lo gridano negli stadi, lo dice certa politica, sembrano confermarlo le serie tv, la letteratura, i media. In un certo senso è persino vero: gli italiani neri non emergono, non si vedono negli ambienti della cultura, nei talk show e nelle liste della politica. O meglio, in quei luoghi esistono ma solo come oggetto del discorso, quasi mai come soggetto. La loro presenza è ridotta alla riforma della cittadinanza, ai casi di razzismo, all’«immigrazione fuori controllo», ai barconi, all’«integrazione». Con un approccio inedito e un linguaggio fresco e «social», la giovane Nadeesha Uyangoda apre in questo libro, che incrocia saggio e memoir, un’onesta conversazione per comprendere meglio la dinamica razziale nel nostro Paese.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI “MAPPE” 2021

Giovedì 2 settembre

Per soli uomini di Emanuela Griglié , Guido Romeo (Codice)

Martedì 7 settembre

L’unica persona nera nella stanza di Nadeesha Uyangoda (66thand2nd)

Giovedì 9 settembre

Coco Chanel. Una donna del nostro tempo di Annarita Briganti (Cairo Editore)

Martedì 14 settembre

Chi se non noi di Germana Urbani (Nottetempo)

Giovedì 16 settembre

Potevo intitolarlo «Voce di donna» ma non sto ancora a questi livelli di Emanuela Fanelli (People)

Martedì 21 settembre

Brutta. Storia di un corpo come tanti di Giulia Blasi (Rizzoli)

In uscita il 14 settembre

Giovedì 23 settembre

La signorina Crovato di Luciana Boccardi (Fazi)

Martedì 28 settembre

Donne Medievali. Sole, indomite, avventurose di Chiara Frugoni

In uscita il 23 settembre

Giovedì 30 settembre

Filosofia della gioia. Una cura per le malinconie del presente di Isabella Guanzini (Ponte alle Grazie)

In uscita il 9 settembre

Martedì 5 ottobre

Exit Only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga di Giulia Pastorella (Laterza)

In uscita il 23 settembre

Giovedì 7 ottobre

Il valore affettivo di Nicoletta Verna (Einaudi)

Martedì 12 ottobre

Il mondo di Drusilla di Drusilla Foer (Mondadori)

ANTEPRIMA – In uscita a ottobre

Giovedì 14 ottobre

Rifugiati: verità e falsi miti di Carlotta Sami (HarperCollins)

ANTEPRIMA – In uscita dopo il 14 ottobre

Martedì 19 ottobre

Le vie del senso. Come dire cose opposte con le stesse parole di Annamaria Testa (Garzanti)

In uscita il 30 settembre

Giovedì 21 ottobre

La contessa di Castiglione di Valeria Palumbo (Neri Pozza)

In uscita il 14 ottobre

IL FESTIVAL, DAL 22 AL 24 OTTOBRE A FIRENZE E ON LINE

L’Eredità delle Donne è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. L’obiettivo è portare in primo piano le competenze delle donne nei vari campi del sapere e rimettere in luce il loro contributo al progresso dell’umanità. Scienziate, economiste, scrittrici, artiste, urbaniste, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano, offrendo il loro punto di vista a beneficio di una società migliore per tutte e tutti.

