La Zhong Art International, realtà che da anni si adopera per fare da ponte tra l’Italia e la Cina in ambito culturale, porterà il pubblico cinese a conoscere la storia e le opere dei Musei di Firenze, ma lo farà a distanza, grazie al nuovo progetto “Rinascimento – I Musei di Firenze raccontati dai loro Direttori”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Museo di Ningbo in Cina, il cui pubblico, comodamente seduto in una delle sue sale, potrà visitare i musei fiorentini in diretta streaming, con la guida autorevole dei rispettivi Direttori o di eminenti Storici dell’Arte. Un’occasione da non perdere, un approccio privilegiato che consentirà poi di tornare a visitare questi musei apprezzando pienamente la bellezza, i significati più profondi e gli aspetti meno noti delle opere illustrate nel corso delle sessioni.

Il progetto, liberamente fruibile anche on line in Italia, prevede un ciclo di sei sessioni in streaming di circa due ore e mezza ciascuna, in cui i Direttori dei rispettivi musei o Storici dell’Arte visitano la struttura museale illustrandone in diretta la storia e le collezioni, e tengono lezioni-conferenze col supporto di immagini e video per approfondire alcuni aspetti di loro scelta. Le autorevoli guide concludono poi la visita a distanza dialogando con il pubblico che segue dalla sala del Museo di Ningbo. Grazie all’assistenza di validi interpreti e ai sottotitoli, gli spettatori cinesi possono comprendere pienamente i contenuti proposti e siamo certi che apprezzino l’opportunità eccezionale di avvicinarsi alle opere d’arte presentate da relatori quali Monsignor Timothy Verdon e Antonio Natali per il Museo dell’Opera di S. Maria del Fiore, Stefano Casciu e Angelo Tartuferi per il Museo di San Marco, Cristina Acidini e Valentina Zucchi per Palazzo Medici Riccardi.

Sabato 11 settembre, alle 9.00, in diretta dal Museo di San Marco, Stefano Casciu terrà la lezione-conferenza dal titolo “Un viaggio tra i musei di Firenze nel nome dei Medici“, volta a presentare al pubblico cinese il Museo di San Marco e alcune Ville Medicee. La sessione sarà preceduta da uno scambio ufficiale di saluti istituzionali delle autorità cinesi e italiane, tra cui l’Assessore alle Relazioni Internazionali della Città di Ningbo, la Direttrice del Museo d’Arte di Ningbo, l’Assessore alla Cultura e alle Relazioni Internazionali del Comune di Firenze Tommaso Sacchi e Stefano Casciu in qualità di Direttore del Polo Museale della Toscana.

Sabato 25 settembre, alle ore 9.00, sempre in diretta dal Museo di San Marco, Angelo Tartuferi parlerà de “Il Museo di San Marco a Firenze, fra passato e futuro”.

Seguiranno due incontri sul Museo di Palazzo Medici Riccardi, sabato 30 ottobre, ore 9.00 con Valentina Zucchi e sabato 6 novembre, ore 9.00 con Cristina Acidini.

Lunedì 27 settembre, inoltre, al Cinema Teatro La Compagnia, dalle 17.00 alle 20.00, si terrà un evento speciale con la proiezione dei video realizzati nell’ambito del complesso monumentale dell’Opera di Santa Maria del Fiore, al Museo di San Marco e nelle Ville Medicee a nord di Firenze, La Petraia e di Castello, al quale parteciperanno l’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, il Console Generale cinese Wang Wengang, Monsignor Timothy Verdon, Antonio Natali, Stefano Casciu e Angelo Tartuferi. Ingresso libero su prenotazione tramite piattaforma del Cinema La Compagnia.

L’intero progetto, a favore delle istituzioni museali fiorentine, è volto a stimolare l’interesse verso la città e ad attrarre, oltre che i cultori della materia, un pubblico di potenziali visitatori, operatori del settore turistico, giornalisti e blogger della Cina, nell’intento di ridare vita alle numerose attività connesse alla fruizione dei beni artistici nel loro contesto e contribuire alla ripresa dell’economia locale. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Relazioni Internazionali della Città di Ningbo, il Museo d’Arte di Ningbo, la Pan Tianshou School of Architecture, Art and Design dell’Università di Ningbo e il Dipartimento di Comunicazione Internazionale della School of Humanities and Social Sciences dell’Università di Nottingham Ningbo. Nata anche dalla considerazione che Firenze e Ningbo hanno stretto nel 2008 un Patto di Amicizia, l’iniziativa si svolge sotto il patrocinio di ambedue le città. Tutte le sessioni verranno inoltre diffuse da Artron (https://m.artron.net), la maggiore piattaforma cinese dedicata all’Arte.

“Rinascimento – I Musei di Firenze raccontati dai loro Direttori” ha già avuto modo di riscuotere grande successo in Cina, grazie all’anteprima del progetto realizzata lo scorso giugno, che ha visto anche la partecipazione di circa 300 persone collegatesi da tutto il paese. La brillante esposizione di Monsignor Timothy Verdon dalla Sala Paradiso del Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, “Ragione d’essere e allestimento”, e i pregevoli approfondimenti di Antonio Natali, “che ha parlato di Umanesimo nel Museo dell’Opera”, hanno ricevuto calorosi apprezzamenti dal pubblico e riscontri positivi anche dai commentatori TV e dai giornalisti di vari media cinesi. Al primo appuntamento erano presenti l’Assessore alla Cultura e alle Relazioni Internazionali di Ningbo con altre autorità cittadine e diversi Rettori di Università.

Zhong Art International, presieduta dal suo fondatore Xiuzhong Zhang, con sede a Firenze e uffici a Pechino, Chongqing e Zhengzhou, è nata nel 2013 e collabora con vari Ministeri, autorità locali, istituzioni, Consolati e Ambasciate di Italia e Cina, dedicandosi alla promozione dell’arte, alla realizzazione di mostre, progetti ed eventi, ed è attiva anche in altri campi come la formazione giovanile, l’editoria e la comunicazione.

Zhong Art International

Via dei Martelli 8 – 50129 Firenze Italia

Tel. Fax +39 055 5385702 – www.zhongart.it

e.mail: info@zhongart.it

Per richiedere l’accesso alle sessioni: segreteria@zhongart.it