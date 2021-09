Spazio Alfieri riapre con il nuovo film di Alessandro Gassmann

Riapre lo Spazio Alfieri da giovedì 16 settembre, con il nuovo film di Alessandro Gassman in esclusiva fiorentina. Dopo aver diretto con successo a teatro il testo di Maurizio De Giovanni, Alessandro Gassmann si cimenta nella regia del film “Il silenzio grande” conservandone l’impianto con la straordinaria scenografia di Villa Primic, personaggio fondamentale della storia che racconta un conflitto familiare nella Napoli degli anni ’60.

Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, con vista Su Capri, divenuta scricchiolante magione che sembra uscita da un racconto di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione dolorosa, presa dalla signora Primic, Rose, e condivisa a dai due eredi della fortuna dilapidata della famiglia, Massimiliano e Adele: l’unico che non è affatto contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di non aver mai davvero conosciuto i suoi cari e, forse, nemmeno se stesso, fino a raggiungere l’amara consapevolezza che vivere non significa essere vivi.

In questo nuovo film, il quinto come regista, Gassmann dichiara di voler realizzare un “film di una volta“: realizzato con professionalità e con un sentire profondo che si avverte già dalla scelta e dalla prestazione degli attori. Ognuno di loro viene servito dalla macchina da presa che si sente guidata da un collega che conosce in profondità non solo il testo ma anche le loro psicologie.

Se di Margherita Buy e di Massimiliano Gallo non è disattesa la loro capacità interpretativa, centrale è il ruolo di Marina Confalone che offre alla sua Bettina un’umanità e una varietà di sfumature che già da sole varrebbero la visione. Lei, che ebbe come Maestro assoluto Eduardo, con cui esordisce in teatro giovanissima, si trova ora ad agire su un testo che può ricordare Cechov ma che, proprio nel personaggio di Valerio, ha echi di Luca Cupiello.

Il Silenzio grande

da giovedì 16 settmbre

proiezioni 17,00 – 19,15 -21,30

Regia di Alessandro Gassmann

con Massimiliano Gallo, Margherita Buy, Marina Confalone, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti.

-Genere Commedia,

– Italia, Polonia, 2021, durata 106 minuti.

