Domenica 24 ottobre alle 16.00 “Ahi! Ahia! Pirati in corsia” sarà l’ultimo appuntamento di “Battiti – Dentroefuori”, la stagione 2021 del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese organizzata da Santibriganti Teatro. Lo spettacolo, realizzato grazie a una collaborazione tra Casa UGI e Santibriganti, fa parte della “Piccola Trilogia degli Altri Bambini”, nella quale si affrontano con profondità e delicatezza situazioni difficili in cui sono coinvolti, loro malgrado, dei bambini.

Sul palco del Garybaldi, Luca Serra Busnengo e Fulvia Romeo metteranno in scena le vicende della giovane Nina, ricoverata in ospedale per un lungo periodo, e del rapporto con il burbero infermiere Camillo, una storia di malattia, di guarigione, di fiducia e di amicizia fortissima. “Con questo testo – spiega Maurizio Bàbuin, che ne ha curato la regia – desideriamo raccontare, attraverso una storia divertente, emozionante e poetica, il rapporto che hanno i bimbi con la parola dolore e con la paura che ne consegue. Troppo spesso si tende a nascondere ai bimbi tutto quello che rischia di metterli in relazione con il dolore. Sicuramente per motivi comprensibili che hanno a che fare con la natura protettiva genitoriale, ma forse questo non sempre è d’aiuto.”

Con questo appuntamento si chiude una stagione teatrale resa anomala dall’emergenza sanitaria, caratterizzata da una costante riprogrammazione del calendario degli spettacoli, alcuni dei quali sono andati in scena fuori dalle mura del Teatro Garybaldi, trasferendosi sul palco all’aperto di Piazza della Libertà a Settimo, grazie alla collaborazione con la rassegna “R-Estate a Settimo” organizzata dalla Biblioteca Archimede e dalla Fondazione ECM.

Per lo spettacolo è consigliato prenotare chiamando lo 011-645740 o pre-acquistarlo online sul sito www.ticket.it.

Domenica 24 ottobre ore 16.00

“Ahi! Ahia! Pirati in corsia”

con Luca Serra Busnengo e Fulvia Romeo

ideazione e regia Maurizio Bàbuin

Santibriganti Teatro

In collaborazione con Casa UGI

Stagione 2021 “Battiti – Dentroefuori” – Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

La stagione teatrale 2021 “Battiti – Dentroefuori” del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno della Città di Settimo Torinese – Fondazione ECM e della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “PerformingArts“, con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note&Sipari” e con il sostegno della Regione Piemonte.

Ospitalità in collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Torino Fringe Festival e Fertili Terreni Teatro.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

Via Partigiani 4, Settimo Torinese

011 8028501 • garybaldi@santibriganti.it • Garybaldi è su Facebook

Inizio spettacolo: ore 16.00

Biglietti: 6 €

Modalità di acquisto biglietti:

– Prevendita online: www.ticket.it

– Prenotazione solo telefonica: 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30

– Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo