Al Teatro di Rifredi va in scena la commedia toscana più brillante con Alessandro Paci e Diletta Oculisti in “Matrimonio per caso”

Uno spettacolo trascinante per riflettere sulle dinamiche di coppia

con Il comico e cabarettista scandiccese nell’inedita veste di attore di prosa

per la regia di Andrea Bruno Savelli

La commedia toscana più brillante torna protagonista al Teatro di Rifredi con “Matrimonio per caso”, produzione recentissima, debuttata alla Versiliana 2021, che vede sul palcoscenico il cabarettista Alessandro Paci nell’inedita veste di attore di prosa, insieme a Diletta Oculisti, felice scoperta del panorama comico. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Paci insieme ad Andrea Bruno Savelli, che ne firma anche la regia, sarà in scena da giovedì 14 a domenica 17 ottobre (giorni feriali ore 21; domenica ore 16.30) per far riflettere, tra una risata e l’altra, sulle folli dinamiche della coppia moderna(info e prenotazioni: 055/422.03.61 – www.toscanateatro.it).

Prodotto dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, con musiche di Oliver Lapio e scene di Michele Ricciardini, “Matrimonio per caso” racconta la storia di due single che, ignari del proprio destino, si incontrano casualmente cercando il regalo per lo stesso matrimonio e scatenando una serie di situazioni esilaranti che li porteranno, sia affettivamente che geograficamente, proprio dove non si sarebbero mai aspettati. Una commedia divertente che cerca, tra le nevrosi della vita a due, un’alternativa per concedersi la possibilità di una vita felice.

Noto al grande pubblico per il lungo sodalizio con Massimo Ceccherini e per il suo spettacolo cult con Carlo Monni, dopo le recenti esperienze come spigliato one man show in teatro e come conduttore e barzellettiere in televisione, con questa prova d’attore Alessandro Paci si conferma un artista completo, in grado di far ridere con garbo. Andrea Bruno Savelli continua, con questa collaborazione, un personale percorso attraverso la migliore commedia toscana e i suoi protagonisti, da Carlo Monni a Sergio Forconi: uno studio che lo ha già portato, proprio sul palcoscenico di Rifredi, a un vasto consenso di audience e critica.

Il focus dedicato dal Teatro di Rifredi alla comicità toscana continuerà con la prima assoluta per “Canzoni a teatro”, il nuovo spettacolo di Lorenzo Baglioni, tra monologhi, interazioni col pubblico e il divertente cantautorato che lo ha portato fino a Sanremo, in uno spettacolo che riflette sulla comunicazione nell’era di internet (19, 20 e 21/11), e poi ancora con la prima con “Le mille e una Bruna”, di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci: dopo il successo di “Bruna è la notte” torna la signora di San Frediano, con nuove canzoni e nuove poesie (dal 23 al 28/11).

L’attività del Centro di Produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il sostegno di Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze e con la collaborazione di Libreria Florida e Hotel Raffaello.

