Alexanderplatz Jazz Club, Rossana Casale in Ballads Duo

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma,presenta, giovedì 21 ottobre, Rossana Casale, “Ballads Duo”. Rossana Casale torna nuovamente al jazz con un prezioso concerto in duo con il pianista Paolo Tombolesi, dove reinterpreta brani presi dai suoi lavori più significativi dedicati al jazz, quello che lei chiama “la mia vera anima”. Albums “Jazz in me”, “Billie Holiday in me”, lavori discografici che l’hanno portata nei passati anni in lunghi tours e le hanno consegnato pregiati premi della critica e riconoscimenti alla carriera.Alla scaletta la Casale aggiunge brani di Thelonious Monk, sua grande passione, prendendo dalle versioni di Carmen McRae che dei brani più significativi ha realizzato testi e versioni cantate.“È un concerto senza paracadute dove, come il jazz vuole, tutto si reinventa ogni sera”, dice la Casale.