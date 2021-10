Dal 20 al 24 ottobre 2021, ANTONIO E CLEOPATRA… o quel che ricordo, una coproduzione Scena Nuda – Reggio Calabria/PACTA . dei Teatri – Milano/La MaMa Umbria international – Spoleto, in scena al PACTA SALONE di Milano per la sezione Vetrina contemporanea con testi di giovani autori e attori, per una creazione dall’opera di Shakespeare.

In un deserto africano/calabrese compaiono, seduti davanti a un muretto che li protegge e li incornicia, Cleopatra-Teresa e Antonio-Filippo vestiti in abiti moderni, che si rifanno ai caratteri dei protagonisti. Essi raccontano una storia che passa dalla finzione del dramma storico Shakespeariano alla realtà, alla quotidianità di due persone che vivono i dubbi, le scelte, i combattimenti amorosi, le lotte e i trattati di pace, le rinunce, le assenze, gli incontri, le gioie della fatica di vivere e di amare.

“Antonio e Cleopatra di William Shakespeare – racconta il regista Andrea Collavino – è il testo dal quale siamo partiti per un viaggio drammaturgico e teatrale. Ci siamo confrontati con un testo di 34 personaggi, uno dei drammi storici di Shakespeare, che contempla scene corali, epiche battaglie, lunghi e complessi dialoghi, ma che più rispecchia l’incertezza e l’assurdità. Abbiamo ridotto i personaggi ai soli Antonio e Cleopatra, pensando che fossero loro a condurci per mano. La storia di Filippo e Teresa, messa di fianco a quella dei protagonisti, è letteralmente diventato il modo di indagare i temi principali, un tradimento necessario alla costruzione di un testo originale, con una conoscenza profonda del materiale di studio. Antonio e Cleopatra scelgono, in ogni momento di questa vicenda e sembra che scelgano sempre la cosa sbagliata. Il tema riguarda il desiderio e la volontà. E’ possibile desiderare ciò che vorremmo? E’ possibile desiderare ciò che pensiamo sia meglio?”.

PACTA SALONE

Dal 20 al 24 ottobre 2021 Vetrina Contemporanea

ANTONIO E CLEOPATRA… o quel che ricordo prima milanese

Creazione dall’opera di Shakespeare

regia Andrea Collavino

con Filippo Gessi e Teresa Timpano

scene Anusc Castiglioni

costumi Anusc Castiglioni e Micaela Sollecito

luci Omar Scala

aiuto regia Roberta Colacino

project manager Roberta Smeriglio

direttore di scena Paolo Pannaccio

costruzione Gabriele Lazzaro e Virginia Melis – MG Company

si ringrazia Non solo moda di Marra Fortunata – RC

coproduzione Scena Nuda – Reggio Calabria / PACTA . dei Teatri – Milano / La MaMa Umbria international – Spoleto

Durata 90’

