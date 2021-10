Articolo 31 – Così com’è compie 25 anni ed esce in un’edizione speciale

ARTICOLO 31

(LEGACY RECORDINGS / BMG Rights Management)

COSÌ COM’È COMPIE 25 ANNI ED ESCE IN UN’EDIZIONE SPECIALE

Fuori venerdì 12 novembre

l’album della “svolta” nella storia degli Articolo 31

COSÌ COM’È È DISPONIBILE IN PREORDER AL LINK: https://smi.lnk.to/Articolo31Legacy

DOPPIO CD – DOPPIO LP + CD – VERSIONE DIGITALE

A 25 anni dall’uscita, Sony Music (Legacy Recordings / BMG Rights Management) pubblica “Così com’è”, disco cult degli ARTICOLO 31 in una versione speciale arricchita da un cd bonus di 11 tracce e un libretto, in cui si ripercorrono i momenti salienti della realizzazione dell’album attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti.

COSÌ COM’È, fuori venerdì 12 novembre e pubblicato in doppio CD, in doppio LP + CD e in digitale, è disponibile in preorder al link https://smi.lnk.to/Articolo31Legacy su tutte le piattaforme digitali, da mercoledì 13 ottobre.