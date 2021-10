25 – 30 Ottobre 2021| Sala Zenitale

Cabaret delle piccole cose

di e con Filippo Timi

e con Erica Bianco, Livia Bonetti, Matteo Cecchi, Francesca Fedeli, Ilaria Marchianò, Viola Mirmina, Alice Pagotto, Marco Risiglione, Elena Rivoltini, Federico Rubino, Federica Scianna

produzione Teatro Franco Parenti

durata 1h30minuti

Dieci monologhi che raccontano la storia, le tragedie, gli amori di dieci piccole cose: la candelina cianfrusaglia, nata senza stoppino che si interroga sul senso della sua stessa esistenza; un rubinetto piagnone; l’ultima sigaretta prima di smettere di fumare; l’eco di una cantante; un sasso innamorato di un altro sasso…

In un mondo cianfrusaglia ho scritto questi monologhi per dare voce a chi voce non ne ha. Protagonista è una drammaturgia che nasce dal silenzio e dalla fragilità di sentimenti che appartengono al mondo. Questi piccoli oggetti, come per magia, prendono il coraggio per strappare i fili dell’ovvietà, proponendosi in un cabaret a volte surreale a volte melanconico, a volte disperatamente comico. Viva la tenerezza. Filippo Timi

ORARI

lunedì 25 Ottobre h 18:30

martedì 26 Ottobre h 21:45

mercoledì 27 Ottobre h 21:45

venerdì 29 Ottobre h 21:45

sabato 30 Ottobre h 21:45

PREZZI

Intero 25€

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it