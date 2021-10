Chiara Raggi, Giulia Pratelli e Giorgia Bazzanti in concerto a Roma

CHIARA RAGGI, GIULIA PRATELLI E GIORGIA BAZZANTI

Venerdì 8 ottobre – ore 21,30

RIVERSIDE – VIALE GOTTARDO 12 – ROMA

Le tre cantautrici si esibiranno in concerto venerdì 8 ottobre al Riverside di Roma per festeggiare il primo compleanno di Musica di Seta: tre parole che racchiudono altrettanti mondi che hanno preso forma attraverso un’etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi ad hoc, interamente dedicati alla musica d’autrice.

“La nascita di Musica di Seta è avvenuta in piena pandemia, in un anno difficilissimo per tutti e soprattutto per i lavoratori dello spettacolo – racconta Chiara Raggi. È quindi giusto e necessario per noi festeggiare il primo compleanno in musica, con lo sguardo a quello che siamo già riusciti a realizzare nel primo anno, e con cuore e mente rivolti ai nuovi progetti che dipaneremo nei prossimi mesi.”

Chiara, Giulia e Giorgia uniranno la loro musica in un unico spettacolo di note e parole, accompagnandosi l’un l’altra in un continuo alternarsi sul palco delle loro canzoni. Le tre cantautrici, che costituiscono la direzione artistica di Musica di Seta, offriranno così uno spaccato importante sulla musica d’autrice in Italia.

Con loro sul palco, due ospiti d’eccezione: la violoncellista Giovanna Famulari e il violinista Michele Gazich.

La serata sarà condotta da Michele Neri, autore Rai e direttore della rivista Vinile, che accompagnerà il viaggio intervistando Chiara Raggi e raccontando brevemente ArDisc ArDisc – Archivio Discografico, il progetto cui Neri ha dato vita lo scorso maggio: un database appositamente studiato che possa rendere disponibili a tutti i dati completi di una quantità sempre crescente di dischi italiani, dai vecchi 78 giri ai “microsolchi” immortali dei 60 e dei 70 sino ai cd e perfino agli album e i singoli liquidi di oggi.

I posti sono limitati ed è necessario il green pass.

Per info e prenotazioni: Riverside 06 86890760

Chiara Raggi

Chiara Raggi è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana.

Diplomata in Chitarra Classica al Conservatorio, ha all’attivo quattro album: Molo 22 (2009), Disordine (2015), BluaHorizonto (2019) cantato in lingua Esperanto e La Natura e la Pazienza (2020).

Vince il Premio Suoni dall’Italia a Premio Nazionale Bianca d’Aponte 2018, riceve il Premio Castrovillari d’Autore nel 2019 e il diploma di merito “Elstara Arta Agado” assegnato a personalità che contribuiscono in modo originale ed importante alla diffusione e divulgazione della lingua Esperanto nel mondo nel 2020.

È founder&director del brand Musica di Seta, dedicato alla musica d’autrice attraverso la creazione di una etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi.

È direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, nata a Rimini nel 2019.

Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI).

Giulia Pratelli

Cantautrice toscana, ha più volte attirato l’attenzione di grandi artisti quali Fiorello, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Grazia Di Michele.

Nell’estate 2009 è supporter del tour di Gatto Panceri e nello stesso periodo inizia una collaborazione con il musicista, arrangiatore e produttore Valter Vincenti a cui affida la direzione artistica del suo primo album “Via!” (maggio 2012 – Rosso di Sera / EMI).

Nel 2013 Giulia partecipa al tour “La mia storia… piano e voce” di Marco Masini, che la sceglie come ospite di ogni serata in tutta Italia. L’anno successivo approda all’EdicolaFiore, dove Fiorello la accoglie con grande entusiasmo: diventa parte del cast, e si esibisce davanti a grandi nomi come Francesco De Gregori, Gaetano Curreri, Paola Cortellesi.

Nel 2017 esce “TUTTO BENE”, il nuovo album di inediti con la direzione artistica di Zibba.

Vince il primo premio per la sezione “Testo canzone” al Premio InediTO Colline di Torino 2018 e il premio “miglior testo” al Premio Città di Anacapri Bruno Lauzi 2018.Nello stesso anno, insieme ai cantautori Luca Guidi, Tommaso Novi e Giorgio Mannucci, progetta e inizia a portare in scena “Come è profondo il mare”, un omaggio alla musica di Lucio Dalla.

Nell’estate 2018 ha l’occasione di aprire i concerti di Edoardo Bennato, Diodato, Mirkoeilcane. Vince il premio “miglior testo” al Premio Bianca D’Aponte 2018, e nel 2019 è finalista al Premio De André e al Mia Martini Festival.

Nel 2020 inizia un nuovo progetto discografico, supportato dall’etichetta Blackcandy Produzioni e inaugurato con l’uscita del singolo “Un’altra domenica”.

Nell’estate 2020 apre alcuni concerti del tour “Altra ipotesi sul vuoto” di Paolo Benvegnù.

Dall’ottobre 2020 diventa collaboratrice di Musica Di Seta Mag, un magazine dedicato alla musica d’autrice per il quale assiste la direzione artistica di Chiara Raggi e sul quale scrive una rubrica tematica dal titolo Rubrichelli, 10 canzoni per noi.

Giorgia Bazzanti

Cantante, cantautrice umbra, classe ‘87.

Laureata in Lettere, ha studiato pianoforte, teatro e canto in varie accademie.

Scrive rubriche per alcuni magazine e pubblica un ep autoprodotto.

Apre concerti e condivide il palco con grandi nomi della musica italiana (Finardi, New Trolls, etc).

Insegnante di canto moderno, vocalcoach, direttrice didattica del G StudioLab. Collabora per progetti artistici e culturali in varie scuole e strutture.

Dal 2016 collabora con Guido Guglielminetti, lo storico bassista e produttore di De Gregori.

Pubblica due singoli, vince alcuni premi, è finalista ad Area Sanremo e in altri concorsi nazionali.

Nel 2019 esce con “Non eri prevista”: album con cui ottiene preziosi successi, frutto di collaborazioni importanti e prodotto dalla psrfactory, l’etichetta discografica di Guglielminetti.