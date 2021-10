Competizione e Condivisione – la lingua araba e l’editoria come luogo di incontro dal XVI al XVIII secolo

Con la lingua in cui Dio si esprimeva è arrivata la cultura islamica – creativa, inno- vativa, ricca di letteratura e di scienza. La parola “islamico” si riferisce a una civiltà piuttosto che a una religione. La “civiltà islamica” era l’ambiente in cui musulmani, ebrei e cristiani potevano vivere e lavorare insieme, e in cui si discuteva delle diffe- renze di opinione; la loro convivencia non era sempre un piacere per tutti gli inte- ressati, ma in generale funzionava meglio secoli fa che adesso. Per esempio, la Casa della Sapienza fece parte del grande movimento di traduzione che ebbe luogo du- rante l’epoca abbaside, traducendo opere dal greco e dal siriaco all’arabo, il che die- de impulso a una grande quantità di ricerche originali nel mondo islamico, che aveva accesso a testi da fonti greche, persiane e indiane. La Casa della Saggezza fu resa possibile dal consistente flusso di studiosi arabi, persiani e altri del mondo islamico a Baghdad, a causa della posizione della città come capitale del califfato abbaside. Il nome iniziale della biblioteca, Khizanat al-Hikma (letteralmente, “Magazzino della Saggezza”), deriva dalla sua funzione di luogo per la conservazione di libri rari e po- esia, una funzione primaria della Casa della Saggezza fino alla sua distruzione. Allo stesso modo, l’obbligo dei musulmani di pregare a orari specifici in una direzione specifica ha dato origine a una letteratura sostanziale durante il periodo tra il 750 e il 1900 circa. Le prescrizioni erano interpretate dagli astronomi, che proponevano soluzioni matematiche, e dagli studiosi di diritto religioso, che proponevano solu- zioni non matematiche. Questa dicotomia tra scienza matematica e scienza popolare non è nota per aver portato ad alcuna disputa. Quindi, lungi dall’essere un semplicecondotto della scienza greca verso l’Occidente, i testi islamici portarono con sé una ricchezza di ricerche e idee originali, e inevitabilmente di cultura.

L’arrivo della cultura islamica insita nei testi arabi ebbe implicazioni sia positive che negative per la cultura del Rinascimento. Nella prima metà del 500, la Chiesacattolica era contemporaneamente confrontata con gravi problemi che mettevano a rischio la sua esistenza millenaria. I suoi principali problemi erano come limitare l’espansionismo islamico in tutto il Mediterraneo dopo la caduta di Costantinopoli nel 1483, come assicurare la sopravvivenza delle comunità cristiane in Medio Orien- te e Nord Africa alla luce del peggioramento delle relazioni con la Chiesa bizantina, e soprattutto come affrontare la sfida creata dalla Riforma protestante proclamata da Lutero nel 1517, con le sue implicazioni rivoluzionarie che stavano per scatenare se- coli di lotte religiose e politiche. Tutto ciò rese la lingua araba e la cultura che portava con sé un territorio altamente contestato. Il rischio di contaminazione era sempre presente e doveva essere affrontato con attenzione..