“Controvento” di Camba

Dopo il duetto a fine settembre con Marco Masini sul prestigioso palco dell’Arena di Verona, la cantautrice LA CAMBA (nome d’arte di Federica Camba) torna con un nuovo singolo!

Venerdì 29 ottobre esce su tutte le piattaforme streaming e in digital download “CONTROVENTO” (La Niña Music / Ada Music Italy). Il singolo, da oggi disponibile in pre-save (https://ada.lnk.to/Controvento), sarà in rotazione radiofonica dal 5 novembre.

“Controvento“, scritta e composta dalla stessa Federica Camba, è una canzone dal sound ricco e deciso da cui emerge l’intenso e graffiante timbro dell’artista di origine romana (cagliaritana di adozione).

Attraverso la sua voce La Camba libera i pensieri profondi di chi sceglie di vivere Controvento, senza il timore di perdersi negli standard della quotidianità e di fare della propria vita quello che ognuno sogna per se stesso da bambino.

“Controvento” arriva dopo il successo dei suoi ultimi singoli “Qui e ora” e “Facci Caso“, brani che evidenziano la poliedricità de La Camba in prima linea nei ruoli di coproduttrice artistica (insieme a Gianmarco Grande) e di produttrice esecutiva con la sua etichetta indipendente La Niña, oltre che come autrice stessa di musica e parole.

Una capacità artistica che, negli ultimi anni, l’ha resa un pilastro dell’autorialità musicale italiana, con più di 10 milioni di copie vendute, firmando canzoni per se stessa e per altri grandi interpreti come: Laura Pausini, Luca Carboni, Emma, Max Gazzè, Alessandra Amoroso, Nek, Elodie, Marco Masini (due delle quali presentate al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020), Annalisa e Gianni Morandi (con il quale vince il Premio Lunezia per il brano “Grazie a tutti“).

Ha all’attivo due album da solista: “Magari oppure no” (Warner Music Italia, 2010) e “Buonanotte sognatori” (Universal Music Italia, 2013).

www.federicacamba.it – www.facebook.com/FedericaCambaFB –

www.instagram.com/federicacambaofficial/ – www.twitter.com/lacambaofficial