È tempo di Visarno Market!

Torma a Firenze la mostra mercato del vintage,

del modernariato e del miglior artigianato

Sabato 9 e domenica 10 ottobre all’Ippodromo del Visarno

Novità: in elicottero sui cieli di Firenze

È tempo di Visarno Market. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, all’Ippodromo del Visarno di Firenze, torna la mostra/mercato dedicata agli appassionati di vintage, modernariato, artigianato, dischi in vinile, arti grafiche. Un appuntamento che da anni richiama migliaia di persone.

Novità di questa edizione, la possibilità, nella giornata di domenica, di sorvolare in elicottero i cieli di Firenze partendo proprio dal Visarno.

Dalle 11 di mattina alle 9 di sera, due giornate di struscio tra stand di espositori provenienti da tutta Italia, ma anche workshop e laboratori, mostre, performance e intrattenimento, oltre a un’area ristoro con tante golosità.

Tra le attività in programma, il laboratorio di intaglio a cura di Alessandro Bossio (domenica), quello di live painting (sempre domenica), il laboratorio creativo per bambini a cura de La Bellezza Collaterale (sabato e domenica). Per i più piccoli a disposizione inoltre un’attrezzata area kids.

Domenica, dall’Ippodromo del Visarno, decollerà anche l’elicottero Airbus H125 di Helituscany: seguendo il percorso dell’Arno, il velivolo sorvolerà il centro di Firenze, offrendo un’occasione imperdibile per scattare foto e girare video: info e prenotazioni events@wineffect – biglietto 50/60 euro, ridotto fino a 12 anni.

Situato nel parco delle Cascine, l’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate “Cascine” e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto al piazzale delle Cascine, nell’area prospiciente l’ingresso – e nelle vicinanze. Al Visarno Market si accede con Green Pass e documento d’identità. Ingresso 3 euro.

