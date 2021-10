Il 30 ottobre, l’incantevole comune di Trevignano Romano tornerà ad ospitare il festival Frammenti MArteLive, aprendo una due giorni di festeggiamenti in occasione di Halloween.

Conosci Trevignano Romano? Uno dei caratteristici e splendidi borghi d’Italia, gioiello d’arte urbana. Immagina le strade e le viuzze, gli scorci e i paesaggi inaspettati, le piccole piazze ed i monumenti che per un giorno intero diventano palcoscenici naturali, in un’esplosione creativa di meraviglia.

La caratteristica di Frammenti MArteLive è trasformare i luoghi del quotidiano per riscoprire le bellezze dei borghi d’Italia attraverso le forme più contemporanee e coinvolgenti di arte e spettacolo dal vivo. Frammenti MArteLive rinnova gli spazi più particolari dei luoghi che attraversa, generando una rete tessuta di emozione e dialogo fra arte, abitanti e turisti. Le attività e le opere proposte sono infatti il frutto di un’accurata indagine del territorio, e dell’abbinamento ad hoc di espressioni d’arte e spazi, per rileggere i luoghi più incantevoli dei comuni coinvolti.

Frammenti MArteLive sprigiona un caleidoscopio di espressione creativa, grazie a più di 40 performer selezionati da Scuderie MArteLive, che si esibiranno in un programma fitto e ricco fatto di luci, colori, suoni ed immagini.

Sabato 30 ottobre dalle 15 alle 22, gli atti performativi e le esposizioni saranno i protagonisti di otto ore di spettacolo, in stazioni di arte situate in aree altamente simboliche e di grande attrazione turistica di Trevignano Romano: dalla Piazza del Molo alla Piazza del Comune, passando per le piazzette e le vie del centro storico, arrivando fino al Lungolago ed entrando nell’aula Consiliare, il Cinema Palma ed il centro Culturale La Fontana, in un continuo intersecarsi ed amalgamarsi di concerti di musicisti eccezionali, spettacoli di circo contemporaneo e acrobatica aerea, slapstick show e clownerie, poesia e teatro, danza contemporanea e fire show, installazioni site specific ed esposizioni.

Tra gli artisti ospiti il chitarrista Gian Marco Ciampa, musicista noto a livello internazionale che si esibirà in un repertorio tra classico e contemporaneo; Le Radiose trio vocale al femminile, con uno spettacolo tra comicità e swing anni 40; le biciclette d’epoca ed il cabaret circense della Compagnia Amilcare Polpacci e f.lli; il fire show del magistrale Lucignolo; giocoleria ad altissimo livello e divertimento nello spettacolo di Mr Pope; le evoluzioni acrobatiche ad alta quota di India Baretto; danza contemporanea nello spettacolo interattivo della spagnola Anxela Blanco; imprevisti, cadute fragorose e giocoleria improbabile nello slapstick show della Compagnia Can Bagnato; la sonorizzazione del film muto “L’Atalante” di Jean Vigo interpretata dall’eclettico chitarrista Matteo d’Incà; le esilaranti avventure del Trio Churro.

Insieme a noti protagonisti del mondo dell’arte, ad amplificare in modo innovativo le bellezze del territorio, Frammenti promuove la creatività indipendente e giovanile coinvolgendo tanti artisti emergenti.

Il programma completo e la mappa dei luoghi di spettacolo sul sito www.frammentimartelive.it

Dopo un’edizione completamente in streaming durante il lockdown, in cui è stato realizzato un bellissimo documentario nel borgo di Trevignano animato da più di 40 artisti che si esibivano in decine di location differenti, questa volta il festival torna finalmente con il pubblico in presenza.

Rimarrà la presenza delle telecamere, perchè ogni nuova edizione di Frammenti sarà un nuovo capitolo del racconto in video, volano di promozione territoriale dei borghi d’Italia.

Tutti i documentari-reportage sono trasmessi su MArteChannel, il nuovo canale dedicato alla creatività contemporanea, per mostrarsi a tutto il pubblico del web, prodotti con il sostegno di SCENA UNITA in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

Frammenti MArteLive è un progetto ideato e curato da Giuseppe Casa in collaborazione con Lune Magrini.

Frammenti è prodotto da MArteCard con la direzione artistica di Scuderie MArteLive, con il sostegno del Comune di Trevignano Romano e con il contributo della Regione Lazio



Video racconto https://youtu.be/kCTRP5zRiTE

Trailer https://youtu.be/HdzjvJo_QGA

web www.frammentimartelive.it; www.scuderiemartelive.it

facebook e IG Scuderie MArteLive