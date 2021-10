Gioachino Rossini – La Cenerentola per i bambini

Giacchino Rossini

La Cenerentola per i bambini

Direttore Pietro Mianiti

Regia Ulrich Peter

Scene Luigi Perego

Costumi Dorothea Nicolai

Solisti e Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

Fra i maggiori successi degli ultimi anni si annoverano sicuramente i titoli del progetto Grandi Opere per i Piccoli, che ha portato alla Scala migliaia di spettatori in erba accanto ai loro genitori e insegnanti, grazie a una formula vincente: celebri opere del repertorio ridotte e adattate per i bambini e affidate ai complessi musicali dell’Accademia scaligera.

Il progetto è nato nel 2014 proprio con La Cenerentola di Rossini, che torna alla Scala dal 10 ottobre con l’Orchestra dell’Accademia diretta da Pietro Mianiti, la regia di Ulrich Peter e l’elaborazione musicale di Alexander Krampe. In scena i giovani solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici dell’Accademia Teatro alla Scala.

I titoli del progetto Grandi Opere per Piccoli messi in scena fino a oggi contano opere di Mozart (Il ratto dal serraglio e Il flauto magico), Donizetti (L’elisir d’amore per i bambini), oltre al Barbiere di Siviglia per i bambini in occasione del 150° anniversario rossiniano. Per gli allievi dell’Accademia una vera palestra, anche per l’entusiasmo travolgente dei bambini, ascoltatori tanto aperti quanto critici e attenti.

Il progetto Grandi Opere per i Piccoli è sostenuto anche in questa Stagione da Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Italmobiliare.

Prossime recite aperte al pubblico

10 ottobre 2021 (ore 14.30)

17 ottobre 2021 (ore 11 e ore 14.30)

Prossime recite per le scuole

20 dicembre 2021 (ore 11 e ore 15)

22 dicembre 2021 (ore 11 e ore 15)

23 dicembre 2021 (ore 11 e ore 15)

Per informazioni e prezzi

www.teatroallascala.org