Giovanni Sollima e Carlotta Maestrini in concerto

La rassegna “Il Salotto Musicale”, frutto dell’accordo tra il Museo Teatrale alla Scala e l’Associazione Musica con le Ali, prosegue martedì 19 ottobre alle ore 18.30 nel Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” con uno degli appuntamenti più attesi: il concerto che vedrà protagonisti il celebre violoncellista Giovanni Sollima insieme alla pianista Carlotta Maestrini, giovane talento di quindici anni che ha già conseguito numerosi premi in concorsi prestigiosi.

Il programma del concerto spazierà dalla Sonata in sol minore n.2 Op. 5 di Ludwig van Beethoven, alla Sonata in si bemolle maggiore n.1 Op. 45 di Felix Mendelssohn, fino al Tema III del Bell’Antonio composto da Giovanni Sollima, offrendo agli ascoltatori un’esperienza davvero preziosa in uno dei luoghi più affascinati della città di Milano. “Il Salotto Musicale” è stato infatti ideato con l’obiettivo di avvicinare ampie fasce di pubblico alla grande musica classica e a luoghi importanti e ricchi di storia e di cultura come il Museo Teatrale alla Scala e il Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”, dove si svolgono i concerti, e di offrire al tempo stesso un’importante opportunità di crescita professionale e di visibilità ai giovani musicisti sostenuti da Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.30 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto di 5 Euro acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 18 del giorno del concerto.

Per informazioni: Tel. 02.38036605

info@musicaconleali.it

www.musicaconleali.it