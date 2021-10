Inaugurazione mostra “Dalla Terraferma alla Terra Promessa: Aliya Bet dall’Italia a Israele, 1945-1948”

Martedì 26 ottobre 2021 presso il Museo Ebraico di Lecce sarà inaugurata la mostra “Dalla Terraferma alla Terra Promessa: Aliya Bet dall’Italia a Israele, 1945-1948”, organizzata in collaborazione con Pugliapromozione, Museo Eretz Israel di Tel Aviv e Fondazione Museo della Shoah di Roma.

Inaugurata nel 2016 presso il Museo Eretz Israel di Tel Aviv, in Israele, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la mostra è stata ospitata a Milano, Roma e La Spezia, ottenendo largo consenso di pubblico. Nel 2021 arriva al Museo Ebraico di Lecce.

La mostra narra, attraverso un suggestivo percorso di immagini d’epoca con estese didascalie, uno dei più importanti periodi della storia ebraica, successivo alla tragedia della Shoah e annunciatore della costituzione dello Stato d’Israele. Le belle foto in bianco e nero documentano la permanenza dei profughi ebrei, per la maggior parte sopravvissuti ai campi di sterminio, nei campi di transito (DP Camps) organizzati in Italia, soprattutto in Puglia, nel periodo seguente la loro liberazione e la loro partenza per l’emigrazione clandestina (Aliya Bet) in Terra d’Israele.

PROGRAMMA INAUGURAZIONE:

Ore 11.00 – Presentazione della mostra alla stampa.

Interverranno: Fabrizio Lelli (docente di lingua e letteratura ebraica, Università dal Salento e Direttore del Museo Ebraico di Lecce), Fiammetta Martegani (Curatrice, Museo Eretz Israel, Tel Aviv) e Micaela Felicioni (Rapporti istituzionali, Fondazione Museo della Shoah, Roma).

Ore 18.00 – Apertura al pubblico della mostra Dalla Terraferma alla Terra Promessa: Aliya Bet dall’Italia a Israele e visita guidata del Museo Ebraico di Lecce a cura di Fiammetta Martegani (Curatrice della mostra insieme a Rachel Bonfil, Museo Eretz Israel, Tel Aviv) e Fabrizio Lelli (docente di lingua e letteratura ebraica, Università dal Salento e Direttore del Museo Ebraico di Lecce). All’inaugurazione prenderanno parte Mario Venezia (Presidente della Fondazione Museo della Shoah, Roma), Micaela Felicioni (Rapporti istituzionali, Fondazione Museo della Shoah, Roma), Ami Katz (CEO, Museo Eretz Israel, Tel Aviv), Debby Hershman (Chief Curator, Museo Eretz Israel, Tel Aviv), Fiammetta Martegani (Curatrice, Museo Eretz Israel, Tel Aviv), Luca Scandale (Dirigente pianificazione strategica Pugliapromozione), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia), Massimo Bray (Ass. alla Cultura, Regione Puglia), Fabiana Cicirillo (Ass. Cultura, Comune di Lecce).

Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria

CONTATTI:

Tel. e WhatsApp: 0832 – 247016

Email: info@palazzotaurino.com

Open day scuole

Riservato a Dirigenti scolastici e docenti

Sabato 30 ottobre alle ore 17.30 e domenica 7 novembre alle ore 10.30 il Museo Ebraico di Lecce presenterà a Dirigenti scolastici e docenti l’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022 e la nuova mostra “Dalla Terraferma alla Terra Promessa: Aliya Bet dall’Italia a Israele, 1945-1948”.

