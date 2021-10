Primo appuntamento di Follow the Monday con Roberto Saviano “Sono ancora vivo”

Mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di riferimenti, di sguardi illuminati capaci di orientarci, ai quali aderire (o magari, da cui dissentire). Con Follow the Monday, ovvero Scegli il lunedì, il Teatro Carcano propone per la stagione 2021 – 2022 una ricchissima programmazione di lezioni sceniche inusuali animate da scrittori, giornalisti, scienziati, divulgatori scientifici, storici, filosofi.

Personaggi del calibro di Roberto Saviano, Beppe Severgnini, Alessandro D’Avenia, Piergiorgio Odifreddi, Tlon (Andrea Colamedici e Maura Gancitano), Michela Murgia e Chiara Valerio, Massimo Recalcati, Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, Gabriella Greison, Stefano Mancuso, Paolo Colombo, Gianrico Carofiglio, Massimo Cotto toccheranno gli argomenti più disparati: dal rock maledetto alla botanica; dall’astronomia alla fisica; dal coraggio del pensiero libero alla storia contemporanea; dalle lezioni di meraviglia a quelle di chiarezza, a quelle di gentilezza; dalla coscienza ecologica, all’erotismo, alla scuola.

Primo appuntamento, lunedì 25 ottobre con Roberto Saviano.

Nel 2006 gli dissero che avrebbe vissuto sotto protezione per qualche settimana, ma da quel giorno la vita di Roberto Saviano è cambiata per sempre. Sono passati 15 anni, 5475 giorni sotto scorta. SONO ANCORA VIVO è il racconto di un sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi, l’opera più personale pubblicata finora, il primo graphic novel, realizzato con l’artista internazionale Asaf Hanuka e pubblicato in Italia da BAO Publishing.

«Qui è narrata una resistenza portata avanti con la sola artiglieria della parola – spiega Saviano – e attraverso il perimetro del proprio corpo, comprendendo che, da qualsiasi lotta, si impara una e una sola regola: non è vero che dalla battaglia o tornerai vivo o non tornerai affatto. Nel caso di un tuo ritorno, tornerai ferito. Quella a cui state per assistere è la mia ferita».

Follow the Monday

Al Teatro Carcano di Milano

lunedì 25 ottobre 2021 ore 20:30

SONO ANCORA VIVO

Di e con Roberto Saviano

Ispirato all’omonimo graphic novel edito da BAO Publishing

Testo Roberto Saviano

Disegni Asaf Hanuka

AL CARCANO IN SICUREZZA. Per la stagione 2021 – 2022 la capienza della sala del Teatro Carcano verrà adeguata in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali in vigore.

L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). Negli spazi del teatro è obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica oppure FFP2).

Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com tutte le informazioni su prenotazioni, utilizzo voucher, protocollo sicurezza.

