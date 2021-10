Riparte al Teatro Cristallo la rassegna “Buona domenica a teatro” della Uilt

Anche le filodrammatiche nazionali e locali riprendono le loro attività dopo i mesi di stop forzato a causa del covid: può ripartire anche la tradizionale rassegna di teatro amatoriale della Uilt, “Buona domenica a teatro” che al Teatro Cristallo ha la sua sede storica. Il primo spettacolo della stagione 2021/22 è previsto per domenica prossima, 10 ottobre alle ore 16.30 e vedrà in scena il Teatro Armathan di Verona con la divertente commedia di Alessandro Betti e Paola Galassi “Jena Ridens”.

E’ stata ideata e scritta dai suoi due autori, Alessandro Betti e Paola Galassi, per far ridere e divertire il pubblico la commedia che domenica prossima, 10 ottobre, andrà in scena al Teatro Cristallo di Bolzano nell’ambito della rassegna “Buona domenica a teatro” della Uilt. “Jena Ridens” del Teatro Armathan di Verona si svolge all’interno di una banca, precisamente nella parte più remota e più blindata, il caveau. E’ venerdì sera e tutto il personale ha già terminato l’orario lavorativo: tutti a casa, dunque, tranne l’infaticabile direttore che vuole personalmente sorvegliare la guardia giurata che sospetta non faccia adeguatamente il suo lavoro. Ed infatti eccolo lì, che invece di essere solerte e attento, preferisce mangiarsi un panino proprio all’interno della zona blindata dell’istituto di credito. E mentre la guardia mangia, due ladri riescono ad entrare nel caveau ma qualcosa nei loro piani va storto perché la porta blindata si chiude e… si aprirà solo il lunedì successivo, al momento della riapertura settimanale della filiale. Cosa succederà all’interno del caveau? Cosa faranno i quattro personaggi bloccati giocoforza all’interno della banca?

Una commedia divertente e spensierata, divertente fino alle lacrime.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 7 euro per chi è in possesso della Cristallo Card, mentre per gli under 26 il costo del biglietto è di 6 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala, nel rispetto dell’art. 3 del Decreto Legge 23 luglio n. 105, è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) insieme ad un documento di riconoscimento.