SeMino spettacolo per bambini a La Città del Teatro

Domenica 24 ottobre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina, per la rassegna ‘Domenica in Teatro’, arriva lo spettacolo ‘SeMino’ della compagnia La Luna nel Letto, dedicato ai bambini dai 3 anni in poi.

In scena Annarita De Michele e Domenico Piscopo, per la regia di Michelangelo Campanale in uno spettacolo/progetto che nasce dalla ricerca di forme alternative di educazione ambientale che si trasformano in forme di educazione sentimentale.

Solo la capacità di sentire la natura come parte di sé è il presupposto per maturare una vera e propria affettività verso l’ambiente naturale: non è possibile comprendere la singola parte fino a quando non si è compreso come tutto è collegato, l’uomo stesso è visto come parte della natura e non in contrapposizione ad essa.

“Mino ha una tana in giardino. Ogni giorno Mino esce dalla tana per raccogliere foglie secche da conservare. Non si sa mai, potrebbero sempre servire!

Ma un bel giorno in quel giardino a Mino capiterà di non raccogliere più soltanto foglie secche, ma anche un seme, lasciato lì, forse non per caso, da una curiosa signora, che scandirà il passaggio delle stagioni e si prenderà cura di quell’incontro. E quel seme porterà con sé altro da scoprire, osservare e raccogliere. Per dirla in breve, un’occasione.”

SeMino è metafora della vita in qualsiasi forma si manifesti, è il maschile e il femminile, è la parte più esplosiva e più nascosta, è l’eterna lotta tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, le parole non dette e le parole che si fanno corpo…

E’ il tempo sospeso tra ciò che vorremmo fare e ciò che riusciamo a fare..

E’ l’attesa dell’attimo in cui poter fare esplodere la felicità.

Il teatro fisico, le arti visive, il video e la musica saranno i linguaggi utilizzati per comunicare anche con il pubblico dei piccolissimi.

dai 3 anni

durata 40′

sala piccola

Biglietti da 5€ a 7,50€ +dp

Prevendita on line e circuiti Boxoffice e TicketOne

Presso il Teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche 17-19

info 050.744400 – 3478212494 biglietteria@lacittadelteatro.it

La domenica la biglietteria aprirà alle 16.00

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina – Pisa www.lacittadelteatro.it