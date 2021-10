Teatro Blu di Varese presenta “Giulietta e Romeo”

TEATRO BLU DI VARESE apre la Stagione di EcoTeatro a Milano con “Giulietta e Romeo”. Ispirandosi al celebre capolavoro di Shakespeare, due anime dall’aldilà parlano della difficile comunicazione fra genitori e figli. Un grido d’amore dall’ oltretomba.

“Questa è la storia di due giovani, una bella storia di due giovani amanti che nella bella Verona morirono per colpa dell’odio fra le loro due famiglie: sempre in guerra. Il loro amore durò solo tre giorni, un lampo, un battito di ciglia, ma in quei tre giorni si incontrarono, si amarono e…

E se foste voi Romeo o Giulietta cosa cambiereste nella storia? Quale sarebbe il vostro finale?” Venite a teatro e fatecelo sapere! O scriveteci sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/silvia.priori/

La più bella storia d’amore mai raccontata

con Silvia Priori e Roberto Gerbolés

testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

musiche di Robert Gorick

scene di Roberto Gerbolès

costumi di Primavera Ferrari e Vittoria Papaleo

Menzione speciale per il Premio Ribalta di Aprilia (LT) 2006 e Silvia Priori come migliore attrice. Oltre 350 repliche in tutta Europa, ha emozionato le platee dei maggiori teatri di 6 Nazioni europee ed è stato presentato nel 2016 al Bozar di Bruxelles per le delegazioni europee.

In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i loro ricordi e di ripercorrere a ritroso la loro breve e tumultuosa esistenza per carpirne i significati più profondi e per scoprirne le trame più nascoste. Una sorta di analisi retrospettiva in cui le due anime, rivivendo i momenti salienti della loro storia, cercano di trovare un perché alla loro tragedia, alle parole non dette, ai silenzi e alle paure.

Prende avvio un viaggio a ritroso nel passato, un volo tra ricordi e desideri inespressi, tra silenzi e urla represse, tra il rimorso e la voglia di ricominciare tutto da capo. Una messa in scena ricca di significati, situazioni e immagini in cui sono stati privilegiati il valore e la forza dei sentimenti: la passione e l’ amore innocenti, lo slancio generoso per viverli, la giovinezza, in contrapposizione con una società in crisi, ingovernabile e rissosa.

Gli adulti sembrano non poter risolvere i conflitti sociali attraverso la tolleranza, la generosità d’animo e la maturità, così come le lotte familiari non possono essere sedate con la necessaria sensibilità e disponibilità umana.

Una pièce segnata da dolore, disperazione e morte, ma ricca di uno slancio vitale senza confronti. In una città operosa, vivace ed in movimento, nel fervore e nell’ eccitazione delle feste e dei banchetti, nella freschezza e nell’anelito d’amore dei due giovani, nella profondità e nell’irruenza della passione amorosa di Romeo e Giulietta, si respira aria di vendetta, si percepisce l’ombra nera dei presagi e dei pericoli, ed è evidente l’ inatteso smarrimento dei due innamorati che sentono insidiato il loro amore nascente dall’ odio che contrappone Capuleti e Montecchi.

L’amore sorto improvvisamente come un fuoco lascia il posto alla sofferenza e alla morte.

E’ la non comunicazione tra le famiglie rivali e all’interno delle famiglie stesse a generare conflitti irreparabili.

I Capuleti e i Montecchi non sanno che i loro figli si sono innamorati, gli amici di Romeo non sono stati informati del loro matrimonio, la famiglia si Giulietta non sa che lei non può sposare Paride perché si è già sposata con Romeo: nessuno sa niente! e infine anche i due amanti cadranno vittime della mancanza di comunicazione e Romeo, non sapendo che Giulietta sta dormendo e che non è morta , si ucciderà trascinando la storia in un finale drammatico e inaspettato.

Quello di Romeo e Giulietta è un amore che nasce per condannare gli eterni conflitti di potere, un amore che va oltre le convenzioni, oltre le imposizioni e gli interessi di parte.

Il messaggio che si nasconde dietro le trame di questa storia rispecchia le esigenze della nostra epoca come il bisogno di approfondire il significato del rapporto tra adulti e giovani attraverso la ricerca di nuovi codici di comunicazione.

UNA SINERGICA PARTECIPAZIONE DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’ INSUBRIA

Il 9 e 10 ottobre sarà presente un gruppo di laureandi dell’ Università degli Studi dell’ Insubria, in particolare della facoltà di Scienze della Comunicazione, che parteciperanno attivamente attraverso interviste agli artisti, dirette facebook, backstage e incontri col pubblico.

TEATRO BLU di VARESE

presenta

GIULIETTA E ROMEO

testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

musiche di Robert Gorick

scene di Roberto Gerbolès

costumi di Primavera Ferrari e Vittoria Papaleo

sabato 9 ottobre – ore 20:45

domenica 10 ottobre – ore 16:00

presso

ECO TEATRO

via Fezzan, 11 – Milano

Prezzo del biglietto: € 20

Acquista il tuo biglietto online: https://toptix1.mioticket.it/EcoTeatro/it-IT/shows/giulietta%20e%20romeo/events/3

Teatro Blu – Centro di Sperimentazione Teatrale

Via Monico, 16 – 21031 Cadegliano (Va) Italia

Tel/Fax +39 0332 590 592 cell. +39 345 5828597 info@teatroblu.it

www.teatroblu.it www.terraelaghifestival.com