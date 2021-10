Teatro dell’Opera di Roma, la Festa del Cinema in tre serate evento

Il Teatro dell’Opera di Roma incontra la Festa del Cinema con tre serate evento in cui il Lirico capitolino si trasformerà in una sala cinematografica per la proiezione di tre spettacoli che raccontano il coraggioso percorso del Teatro in questo difficile anno di pandemia.

La prima serata, mercoledì 20 ottobre alle ore 20.00, sarà dedicata al Rigoletto di Verdi andato in scena nell’estate 2020 al Circo Massimo sotto la bacchetta di Daniele Gatti, prima e unica nuova regia operistica programmata da un grande teatro europeo dopo il lockdown. Saranno proiettati due progetti inediti presentati in anteprima assoluta: il film-opera Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto – produzione del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Indigo Film e con Rai Cinema, con il contributo del MIC-Direzione Generale Cinema-progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – che offre un percorso dell’opera in chiave filmica; a seguire il documentario Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo di Enrico Parenti, prodotto da Indigo Film con la preziosa collaborazione del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Rai Cinema, nato dal racconto della nascita e della realizzazione dell’opera.

La seconda serata, giovedì 21 ottobre alle ore 21.00, sarà dedicata a uno spettacolo eccezionale: In questa storia che è la mia, l’opera-concerto totale registrata nel 2021 presso il Teatro dell’Opera con parole e musiche di Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini e con i complessi artistici del Teatro dell’Opera. Lo spettacolo è una produzione Friends & Partners – Fenix Entertainment S.p.A, in collaborazione con il Teatro dell’Opera.

Nell’ultima delle tre serate, sabato 23 ottobre, il pubblico potrà rivedere sul grande schermo le due nuove produzioni d’opera in versione cinematografica, Il barbiere di Siviglia (ore 17.00) e La traviata(ore 21.00), per la regia di Mario Martone e la direzione di Daniele Gatti. Realizzate nel corso della stagione 2020-21 dal Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Rai Cultura, entrambe trasmesse sulla Rai, sono diventate il simbolo di un Teatro che non si è arreso alle platee vuote.

Biglietti in vendita da giovedì 7 ottobre presso la biglietteria del Teatro dell’Opera di Roma e su Ticketone.

Prezzi dei biglietti:

Film-opera Il barbiere di Siviglia di Mario Martone: euro 8,00 Biglietti

Film-opera La traviata di Mario Martone: euro 8,00 Biglietti

Film-opera e documentario sul Rigoletto di Michieletto: euro 12,00 Biglietti