Teatro/Milano: Tabù di Dario Merlini è il primo spettacolo della nuova stagione di fACTORy32

fACTORy32 ALZA IL SIPARIO CON I TABÙ DI DARIO MERLINI

Una storia d’amore “inadeguata” apre la nuova stagione del teatro milanese.

Dal 22 al 24 ottobre, Monica Faggiani, Francesca Verga e Dario Merlini portano in scena una liaison tutta particolare, che rivendica il diritto all’imperfezione dando voce a tutto ciò che non andrebbe mai confessato in una relazione

Venerdì 22 ottobre lo spettacolo Tabù di Dario Merlini apre la stagione teatrale di fACTORy32, alzando il sipario su un calendario pieno di novità e su nove mesi di Teatro tutto da scoprire, sotto il segno di un irriducibile entusiasmo e una creatività potente, contemporanea, appassionante.

Fino al 24 ottobre, sul palco del teatro milanese fondato e guidato da Valentina Pescetto, Monica Faggiani,Francesca Verga e lo stesso Merlini portano in scena l’anticonvenzionale storia d’amore di un’improbabile coppia.

TABÙ

dal 22 al 24 ottobre 2021

venerdì e sabato ore 19.30

domenica ore 16.00 e ore 19.30

di Dario Merlini

con Monica Faggiani, Francesca Verga e Dario Merlini

regia Dario Merlini

aiuto regia Silvia Soncini

produzione Faggiani/Merlini

con il sostegno di Compagnia Óyes

in collaborazione con Teatro dell’Allodola

Lo spettacolo Tabù è una storia d’amore tra due persone che rivendicano il loro diritto all’imperfezione, a essere egoisti, inadeguati, soli ma che hanno il coraggio di amarsi nonostante tutto. I due protagonisti, incuranti o inconsapevoli del pubblico, danno voce a tutto ciò che gli altri si vergognerebbero anche solo di pensare. Il risultato è un confronto continuo di tematiche, sbeffeggiate nei loro aspetti più imbarazzanti, più meschini, più umani da un’improbabile coppia.

BIGLIETTI

Intero € 14,00

Convenzionati e Scuole di Teatro € 10,00

+ € 2,00 (tessera associativa stagionale)

ABBONAMENTI

Carnet 3 spettacoli (a scelta) –> € 36,00

Carnet 5 spettacoli (a scelta) –> € 60,00

Carnet 7 spettacoli (a scelta) –> € 84,00

+ € 2,00 (Tessera Associativa Stagionale)

TESSERA fACTORy32

Per assistere agli spettacoli è necessario sottoscrivere la tessera associativa stagionale obbligatoria del costo di € 2,00. Per tutte le informazioni e per la sottoscrizione online, visita il sito: https://www.factory32.it/diventa-socio/

Come raggiungere fACTORy32:

LINEA M2 FERMATA ROMOLO

-> PROSEGUIRE CON AUTOBUS 47 – FERMATA WATT P.ZA OHM

fACTORy32

fACTORy32 nasce dall’idea di Valentina Pescetto che con tenacia ha creduto in questo progetto fin da bambina ed è riuscita a realizzarlo nel 2018, trasformando un magazzino di tappeti in un teatro.

Il nome dello spazio è identificativo della mission: al centro di fACTORy32 c’è l’attore, motivo per cui lo spazio si propone come una nuova fabbrica teatrale milanese dal sapore internazionale, in grado di fornire tutto ciò che può essere utile a un attore. Le parole identificative sono: passione, determinazione e dedizione, tre parole fondanti, senza le quali questa realtà non potrebbe esistere. fACTORy32 è inoltre una scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti, guidata da professionisti di grande livello come Michael Rodgers, Pietro De Pascalis, Alberto Oliva, Lisa Vampa, Pachy Scognamiglio, Monica Faggiani e Rosario Lisma.

A tre anni dall’inaugurazione, fACTORy32 riapre la sala e torna con la sua quarta stagione. Nonostante i colpi inferti dai continui lockdown di questo ultimo anno e mezzo, il teatro di via Watt non si è mai arreso, tanto da essere stato definito dalla stampa un ‘palco nato per combattere’. Proprio su questo palco tornano alcuni degli spettacoli proposti nella stagione 2020-2021, insieme ad altre interessanti novità. Denominatore comune delle scelte artistiche della fondatrice e direttrice Valentina Pescetto, è sempre una ricercata qualità e uno sguardo contemporaneo che mette in primo piano inedite drammaturgie.

Il teatro di via Watt a dimostrazione della sua natura resiliente è stato tra i primi a Milano, a dotarsi di un moderno impianto di sanificazione continua antivirus a reazione fotocatalitica, un sistema che permetterà al pubblico di assistere con ancor più serenità alle tante proposte presenti nel cartellone 2021/2022.

www.factory32.it