Sabato 30 ottobre al Coffee Brecht a Napoli, in via Nilo 20, le proiezioni del Tam Tam Digifest sbarcano nel capoluogo regionale. Il tema di questa edizione è THE ALTER NET- riprendiamoci la Rete.

Fake news, dark web, troll, esecuzioni on line, crackers e black hat, blue whale, furto di dati sensibili, truffe con bitcoin. Tutti i fenomeni di cronaca più inquietanti degli ultimi anni pare nascano e si alimentino in Rete. Il cinema sta raccontando tutto questo, in varie forme. In questa rassegna non daremo solo conto delle deviazioni pericolose della Rete degli ultimi 20 anni ma cercheremo anche idee su come correggerle. In questa sessione napoletana proietteremo 5 film.

Ecco il programma per “The Altern net – riprendiamoci la rete” al Coffee Brecht

SABATO 30 OTTOBRE – h. 21,30 – DISCONNECT Un film a episodi di Henry Alex Rubin

SABATO 6 NOVEMBRE – h. 21,30 – NERVE un diretto da Henry Joost e Ariel Schulman

DOMENICA 14 NOVEMBRE – h. 18 – NICOTINA Un film di Hugo Rodríguez

SABATO 11 DICEMBRE – h. 21,30 – HACKERS un film di Iain Softley

DOMENICA 5 DICEMBRE h. 18 – LA SCELTA GIUSTA un thriller di Andrea D’Emilio

Si inizia il 30 ottobre con “Disconnect”, un film del 2012 diretto da Henry Alex Rubin.

Un solo film, tre differenti storie che hanno in comune l’argomento tecnologico.

Altro elemento che li unisce: in tutti e tre i casi vengono messi in evidenza gli elementi più preoccupanti del web, quasi come se ci trovassimo dentro a tre episodi della serie tv “Black Mirror“. In “Disconnect” si parla di cyberbullismo, di truffe online e di cybersesso minorile. Argomenti molto delicati, affrontati dalle pellicola in maniera efficace e cercando di spingere lo spettatore a riflettere sui pericoli della rete.

Le proiezioni si terranno al COFFEE BRECHT Via Nilo 20 – Napoli

INGRESSO: 3€

Info: 3347686331 – 3663188501

FB : tamtamdigifest

Il Festival è realizzato dalla cooperativa Tam Tam in collaborazione con: Compagnia della Città e associazione Ali della Mente, Compagnia del Giullare, Coffee Brecht, Associazione Articolo 21, Associazione Gea, associazione Pupille e Papille.

Con il contributo dell’assessorato Turismo e Spettacolo della regione Campania

Webmaster: Roberto Tupone – Linux Club Italia Direzione artistica Giulio Gargia