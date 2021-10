Tre porte sulla notte

Il male, da due anni a questa parte, ci colpisce in tutti i modi. C’è il male fisico del contagio, quello delle disgrazie naturali e di quelle provocate dagli uomini, ci sono le guerre grandi e quelle minuscole, tra marito e moglie, tra padre e figlio, che insanguinano le cronache quotidiane. C’è poi il male della confusione generale, di mezzi d’informazione sempre alla ricerca del sensazionale, della malafede dei social, della violenza verbale e psicologica. C’è il male dell’ignoranza e di chi, pur vedendo e sapendo, non muove un dito. E così via, gli esempi non hanno fine. Tanto da farci credere – ed è l’errore più grande – che il mondo sia fatto solo di violenti, di disonesti e profittatori, di gente sempre pronta a incolpare il prossimo senza porsi mai una domanda su se stessi.Ma noi sappiamo che non è così, che grazie a Dio le brave persone – anche se se ne parla poco – sono molto più numerose.

E allora guardiamolo in faccia, il male. Per questo vogliamo fare Halloween a modo nostro, con tre giorni di letture, dibattiti, film e spettacoli sul tema del male. Perché più impariamo a guardarlo in faccia e più è possibile evitarlo.

4 novembre, ore 18.30 e 20.30

5 novembre, ore 18.30 e 20.30

6 novembre, ore 18.30 e 20.30

Gio 4 novembre 2021 ore 18.30 Legge Giovanni Franzoni

Luca Doninelli intervista Sergio Givone

Ingresso gratuito

ore 20.30 Proiezione film “Parasite” di Bong Joon-ho

Guida alla visione di Guido Bertagna

Ingresso 10 €

La grande letteratura (da Sofocle a Manzoni a Camus) tratta il tema della peste come metafora di un male che toglie all’uomo, prima di ucciderne il corpo, ogni forma di personalità.

Il male minaccia innanzitutto l’io, i suoi tratti distintivi.

In questa prima notte ci faremo accompagnare prima da Manzoni, con l’aiuto di un grande filosofo, Sergio Givone, che ha dedicato al tema un grande saggio, “Metafisica della peste”; poi da un film che prosegue questa riflessione, “Parasite”, con l’introduzione di p. Guido Bertagna s.j.

Ven 5 novembre 2021 ore 18.30 Legge Roberto Trifirò

Luca Doninelli dialoga con Paulo Barone

Ingresso gratuito

Il diavolo non avrebbe nessun successo se fosse brutto. Per poter dare inizio alla sua opera di svuotamento dell’umano non può non destare una potente attrattiva.

In questa seconda notte cominceremo con due letture “innocenti”, tratte dalla letteratura che erroneamente consideriamo destinata ai ragazzi: Pinocchio di Carlo Collodi e L’isola del tesoro di R. L. Stevenson. A penetrarne i segreti avremo con noi lo psicoanalista junghiano Paulo Barone.

La serata continuerà con lo spettacolo La confessione, tratto da una delle pagine più impressionanti de “I Demoni” di F. M. Dostoevskij e interpretato da Mino Manni.

Ore 20.30 La confessione dal capitolo censurato de “I demoni” di Fedor Dostoevskij con Mino Manni regia Alberto Oliva

Ingresso 18/15/10 €

«Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma, poiché sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. »

Da L’APOCALISSE di Giovanni

Con la citazione dall’Apocalisse, Stavrogin, il protagonista dei DEMONI di Dostoevskji, affronta la confessione a padre Tichon nel capitolo più famoso del romanzo, quello che per molti anni fu vietato dalla censura e che ancora oggi in molte edizioni del capolavoro viene aggiunto solo alla fine.

Nel monologo che abbiamo scelto di adattare per la scena, Dostoevskij affronta il tema scabroso della pedofilia, senza prendere mai una posizione né dare mai un giudizio definitivo: il grande autore russo rappresenta, infatti, l’ambiguità dell’animo umano senza alcun tipo di compiacimento, il suo intento è esclusivamente quello di approfondire la natura contraddittoria dell’uomo, attraverso un grande richiamo alla libertà.

Nella nostra versione, la confessione viene fatta al pubblico. Questo comporta un’apertura del personaggio, che si mette a nudo e chiede ogni sera comprensione e condivisione, o forse anche rifiuto, commiserazione, ma non è possibile l’indifferenza.

Ogni spettatore viene chiamato direttamente in causa, come testimone o come giudice, e viene chiamato a interagire con Stavroghin, a rispondere alle sue domande, anche solo con lo sguardo. Ogni sera lo spettacolo sarà diverso perché diverso sarà il pubblico. Il testo di Dostoevskij si apre all’incontro con il pubblico, che potrà trasformarlo, adattarlo alla situazione presente e renderlo vivo e attuale.

Sab 6 novembre 2021 ore 18.30

Legge Debora Zuin

Luca Doninelli dialoga con Adolfo Ceretti e Pierluigi Banna

Ingresso gratuito

L’interrogativo sul male giunge a questi giorni, a queste ore. Il male non sta solo in quello che accade ma nel modo di raccontarlo, nel modo di comunicarlo. Parole e immagini possono combatterlo oppure moltiplicarlo. Servono lucidità e senso di responsabilità

In questa terza notte, dopo la lettura di tre grandi articoli di cronaca nera (da Buzzati, Pasolini e Testori), si aprirà un dibattito sulla situazione attuale con lo psicologo Gustavo Pietropolli Charmet e il cappellano dell’ist. Beccaria per minori, don Claudio Burgio.

A seguire, concluderà il minifestival lo spettacolo Il dio di Roserio, dal racconto di Giovanni Testori, dove il limitare tra bene e male corre sul filo sottilissimo della libertà umana.

Ore 20.30 IL DIO DI ROSERIO di Giovanni Testori

con Maurizio Donadoni

ingresso 18/15/10 €

Siamo nella prima metà degli anni cinquanta, periferia di Milano. La guerra è abbastanza vicina da non potersela dimenticare e abbastanza lontana da potersela dimenticare. La neo Italia è in fermento, sta per cementificarsi, motorizzarsi, sta per lasciarsi alle spalle la disfatta bellica e socio politica per buttarsi nella rincorsa verso lo sprint del benessere, verso il traguardo sul cui striscione di pezza, insieme alla prima, timida ma già invadente pubblicità di un aperitivo, sta scritto in stampatello maiuscolo “BOOM ECONOMICO”. E’ un’Italia in fuga per strade ancora mezze sterrate, ma anche per i primi asfalti che sanno di benzina nella corsa che ha per premio gli anni sessanta.

E di corse – ciclistiche- si parla ne “Il Dio di Roserio”. Un Dio di periferia milanese. Un corridore dilettante, il Dante Pessina, portacolori della “Vigor” del presidente Todeschi, e del suo gregario, il Sergio Consonni. Il Pessina, lo sanno quelli della “Garibaldi”, della “Villapizzone”, di tutte le altre squadrette rivali, è il più forte e diventerà un campione, c’è da scommetterci. È vero lavora al distributore del signor Gino, ma ancora per poco. Quelli della “Bianchi” gli hanno messo gli occhi addosso. E se vince alla “Milanesi” e poi ancora all’ “Olona” le prossime due gare, magari con un bel distacco, di sicuro lo mettono in squadra tra i professionisti, tra le divinità del “Giro”, che, una corsa si e l’altra anche, c’hanno il labbro storto sulla “Gazzetta”. Basta distributore, minestre riscaldate, gabinetto nel cortile e povertà. Il successo, il cambio di marcia è lì, a portata di mano come il codino di pelo di una giostra, basta essere più veloci degli altri e oplà, è fatta, diventa tutto un giro di regalo. Ma il giorno della “Milanesi” il Pessina non sta bene, c’ha mal di pancia. Il Consonni, che non è proprio un Dio ma quasi, l’ha capito e, chissà perché, tirata la fuga al Pessina, staccato il gruppo di nove minuti, invece di amministrare la gara a vantaggio del capitano, continua a “tirare” come se volesse vincere lui la corsa, per una volta stanco di fare il servo. “Mola, troia” gli grida il compagno, ma lui niente, si butta in pendenza alla disperata verso il traguardo di Como. Ed è così che il Pessina raccogliendo le ultime forze gli si fa sotto in discesa e, di proposito, in un tornante, lo butta fuori strada. Il Consonni cade, si spacca la testa e resta lì, quasi morto, stupido per tutta l’eternità. Fine della corsa. Nessuno ha visto, nessuno ha sentito. Il Pessina ha vinto anche questa volta, è proprio imbattibile. Peccato per il Sergio, ma il Pessina giura che lui glie l’aveva detto, aveva anche cercato di fermarlo, purtroppo non c’era riuscito, quello si era buttato giù dalla ripa come un dannato, poi su quella curva quel sasso, quel sasso maledetto. È la versione ufficiale E così al Pessina la strada verso il successo gli si apre davanti diritta e plastica. Certo ha un po’ di rimorso per aver mezzo ammazzato il compagno, ma l’importante è stracciare gli altri, arrivare al “Giro”, finire in prima sulla “Gazzetta”. Cosa che, sicuro come l’oro, succederà. Infatti, puntuale, con un nuovo gregario più addomesticabile, il Pessina vince, solitario, anche all’ “Olona”. Chi se ne frega se il Consonni rimane scemo per tutta la vita, sono cose che a un Dio, anche se solo di Roserio (ma per il momento, poi si vedrà) gli interessano mica tanto.

Uno spaccato, quello che Testori ci dà dell’Italia padana, nel racconto lungo “Il Dio di Roserio”, di tragicomico crudele spessore. In un impasto potente di lingua e dialetto, miscelando suoni, odori, cadenze, profumi, colori, incubi, anime e corpi, in una realtà dove interno ed esterno si confondono in maniera inestricabile e naturalmente sperimentale, lo scrittore ci restituisce, insieme al clima esatto di un’epoca anche e soprattutto la visione critica e profetica di una società dove quello che conta è solo arrivare prima degli altri. Come non importa. Gli scrupoli, si sa, non fanno parte, per privilegio di storia e di anagrafe, delle giovani società e dei giovani uomini.

INFORMAZIONI

deSidera Teatro Oscar

Via Lattanzio 58/A, Milano

www.oscar-desidera.it

info@oscar-desidera.it

BIGLIETTERIA

biglietteria@oscar-desidera.it

Biglietti 18/15/10 euro

Abbonamento stagione 150 euro

Abbonamento prima parte 60 euro

Abbonamento trilogia 30 euro

BIGLIETTERIA ONLINE: Vivaticket.it

BIGLIETTERIA DEL TEATRO: apre da 1 ora prima l’inizio dello spettacolo